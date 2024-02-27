“冷資源”何以成就“熱產業”

中評社北京2月27日電／據光明日報報導，春節期間，位於江蘇省無錫市的一家室內滑雪場門口排起了長隊，雪場入口排隊時間在一小時以上，進入雪場後還要再排隊15分鐘才能領到雪具。而2023年10月底才開門迎客的太倉市一家室內滑雪場，春節假期日均客流量達3000人，累計客流量突破20000人次。



“受益於冬奧會，冰雪經濟由北向南擴散成效明顯，釋放發展‘熱效應’。”江蘇省冰雪運動協會副會長王雄表示，近年來，南方正著力挖掘特色冰雪資源，推動一批高質量室內冰雪運動場館加快落成，聚焦產業鏈延伸和產業融合，讓室內冰雪運動的熱度升騰起來。



南方室內冰雪運動真的“熱”起來了嗎？假期一過，這把“火”還能持續多久？未來，室內冰雪產業該如何積極謀變？圍繞這些問題，記者進行了深入採訪。



1.“四季滑雪”更受青睞



“因為身處南方很少能見到雪，所以格外向往滑雪運動，之前每年都會去東北滑雪。無錫有了室內滑雪場後，我們開車一個多小時就能到，省時又方便。”一有時間，來自上海的林翔就會帶著家人來無錫滑雪。



近年來，長三角地區很多冰雪愛好者會選擇在室內滑雪場辦年卡、請教練、購買滑雪產品。無錫市熱雪奇跡滑雪場總經理祝笛介紹，該滑雪場的年卡會員數量超過千人。自2023年11月8日至今，滑雪場已累計接待遊客上萬人次，客流超過了北京冬奧會那年的表現。其中，三成是無錫本地遊客，其餘七成來自長三角其他地區。



僅江浙兩地，目前室內滑雪場數量就接近30家。隨著冬季過去，冰雪運動的熱度會不會受到影響？以熱雪奇跡為例，該品牌在全國多個城市都有室內滑雪場。其集團總部相關負責人表示，考慮到南方遊客對冰雪消費需求旺盛，我們打造了“四季可滑”的室內滑雪場。

