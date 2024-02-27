打破“時空限定”　冰雪運動點燃經濟新動能

中評社北京2月27日電／據光明日報報導，第十四屆全國冬季運動會正在內蒙古如火如荼地進行。值得一提的是，本屆運動會上不少南方代表團獲得亮眼成績，他們大多來自少雪的南方地區，卻在冰雪運動的賽場上成功取得突破。“十四冬”吸引了更多地區、更多人群參與其中，是中國冰雪運動“南展西擴東進”戰略深入推進的成果展示。冰天雪地也是金山銀山，近年來，在一系列政策的強力牽引下，各種冰雪運動項目走進大眾視野，冰雪運動由意識觀念層面上升到行為實踐層面。全民鍛煉熱情高漲，運動氛圍濃厚，群眾基礎愈發堅實，冰雪運動為體育強國建設注入新活力，“冷資源”全面釋放“熱經濟”效應。



冰雪運動的發展其實早已突破了“時空限定”，冰雪運動的火熱激發了人們潛在的參與熱情，增強了消費黏性。今年春節假期，部分遊客在南方的室內冰雪運動場館體驗到了該項運動的速度與激情。廣州、上海、重慶、成都等南方地區冰雪經濟異常繁榮，可謂各具特色。以廣州為例，作為粵港澳大灣區區域發展的核心引擎之一，廣州擁有目前華南最大的室內滑雪場，粵港澳大灣區便捷的交通，吸引了港澳大量遊客前來體驗冰雪運動。廣州由此成為港澳遊客學習滑雪、滑冰的優選目的地，呈現出“冰雪熱”的繁榮景象。各地競技體育發展與群眾體育發展“兩翼齊飛”，提升了全民健康水平，同步實現了冰雪運動從小眾化到全民關注的華麗轉身。上海是群眾冰雪熱與冰雪競技硬實力聯動的典型代表之一。《2022年上海市體育場地統計調查數據公告》顯示，上海市共有冰雪運動場地27個，場地面積35854平方米。其中，滑冰場地19個，滑雪場地8個。顯然，冰雪場地持續擴容提質。此外，社會力量的踴躍參與為上海室內冰雪運動發展注入強大驅動力，助力不斷完善群眾冰雪賽事體系構建的同時，冰雪樂園、冰雪運動中心、冰雪運動綜合體等陸續投入運營，滿足了多元化、多層次冰雪消費者的需求。重慶也是冰雪運動持續升溫的典型代表城市之一。一方面，大力推進大眾冰雪普及和鼓勵青少年參與成為重慶培養後備人才的法寶。第十四屆全國冬季運動會拉開帷幕，重慶首次組團參賽。另一方面，各類市場主體的參與為重慶遊客提供冰雪精神文化盛宴的同時，滿足了其休閑度假、深度體驗的需求。除此之外，位於西南地區的成都也有著得天獨厚的優勢，其獨特的地理位置是其他南方城市以及東北地區傳統冰雪強市發展冰雪產業難以比擬的。成都不僅擁有優質的室外冰雪資源，還擁有一年四季不間斷的室內冰雪場館。“冰雪＋文旅”的有機融合也是春節期間成都冰雪運動火熱的原動力之一。



展望未來，冰雪運動融入社會經濟發展大局成為必然。南方地區要在冰雪經濟的發展上尋求更大突破，還需不斷發力。



一是加快冰雪場館布局，滿足多元消費場景需求。室內冰雪場館的優勢在於全季運營。“場景創新”是全年運營的效益保障。面對南方冰雪人口規模的不斷擴大和場館資源有限的突出矛盾，加快冰雪場館的建設布局、創新冰雪休閑娛樂項目消費場景是從供需兩端釋放南方冰雪經濟活力的有力抓手。把握青少年群體運動特徵與消費偏好是冰雪場館可持續運營的內在動力。打造以冰雪運動服務為核心，融合文化、休閑、商業、旅遊、科技、娛樂等多種功能的冰雪運動服務綜合體，為消費者提供一站式服務。運用數字技術，將文創、動漫、國潮等時代元素融入冰雪產業發展，釋放數字冰雪的魅力，滿足冰雪消費者線上線下多元化的需求是南方冰雪經濟高質量發展的推動力之一。

