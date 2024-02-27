觀中華典籍　尋泱泱文脈

中評社北京2月27日電／據光明日報報導，跨越千年時空的“商代史尊”，高溫瓷版燒制的歷代繪畫，中國國家版本館的鎮館之寶“賡續文脈”石印章……2月25日晚，“我是接班人”網絡大課堂2024年開學第一課《書山有路勤為徑》在中國國家版本館中央總館開講。全國各地的學生，通過網絡平台，一同收看，一起探尋中華文明。



“我是接班人”網絡大課堂是由湖南省教育廳在2019年創設的一種新型課程。它有效覆蓋湖南省1000餘萬學生，並通過網絡輻射全國，創造了單節課學習人次突破3000萬、單個平台學習人次突破1億、總學習人次超過18億的紀錄，成為湖南學習量最大、影響面最廣、實效性最好的思政教育數字課堂。



課堂上，全國教書育人楷模、“我是接班人”網絡大課堂總班主任郭曉芳帶領同學們參觀館內陳列，瞭解館藏版本，打卡各類名畫名作，並與中華文明典籍對話，這樣的沉浸式參觀，對老師、學生來說，都是極其珍貴的體驗。探秘中國國家版本館，同學們觸摸和感受到了中華文脈。



通過數字化手段，同學們與中華文明典籍實現了跨越千年的對話：瞭解《山海經》的無物不奇，無事不奇；見到中國17世紀的工藝百科全書《天工開物》的模樣……同學們瞭解到，一切載有中華文明印記、文化符號和文脈信息的資源都可稱為版本。參與研學的同學表示，這次學習讓自己對古代典籍有了全新的認識，增強了自己傳承中華文明的責任感和使命感。



課堂上，郭曉芳建議大家善於從書籍之中吸納和管理知識，形成自己小小的“文化知識種子庫”，成為中華文化的守護者、建設者和傳承者。



這一堂課還設置了戶外研學環節。湖南省懷化市沅陵縣職業中等專業學校教師羅潔帶領沅陵縣二酉苗族鄉小學的同學們，來到沅陵縣“中華書山”二酉山，實地為同學們講述“伏生藏書”的故事。



“我是接班人”網絡大課堂，為學生成長打開了一扇新的大門。在課堂中，我們聽到了老師和同學們的書聲琅琅，看見了文脈、典籍傳承的生生不息的力量。