金門事件延燒　朱立倫：涉人命應將心比心

國民黨主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月27日電（記者 張穎齊）大陸籍漁船與台灣海巡船碰撞造成2死，兩岸代表進行多次協商都因各有堅持而破局。中國國民黨主席朱立倫27日表示，兩岸交流對話，尤其是遇到漁船事件，在人道立場一定要用同理心去將心比心，降低、化解兩岸緊張氣氛。



記者詢問，媒體報導，台灣方由“海巡署”副署長許靜芝率隊代表，陸方則由晉江紅十字會祕書長曹榮山與死者家屬組成，因死者家屬要求領回扣押的事故陸籍船隻與死者遺體，“海巡署”不同意，協商談判8次破局，今日將進行第9次協商。



朱立倫回應，兩岸之間的對話交流，基本態度是一定要有同理心去將心比心，尤其遇到這樣事故，牽涉到人命，站在人道的立場，他相信用同理心面才能把事情圓滿解決，別把此事當單一事件來看，應就兩岸漁民、海巡、管理等各項問題，都要去做溝通，若不對話、不溝通，只會把誤解擴大。



朱立倫強調，國民黨一向的立場，就是要穩定兩岸和平，此次副主席夏立言訪陸，就是希望表達對於漁民喪生的哀悼，也希望降低、化解兩岸緊張氣氛。



朱立倫今日上午到台北228公園的和平紀念碑前獻花致意，與會的有國民黨秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、組發會主委兼“立委”許宇甄、文傳會主委林寬裕、“立委”謝衣鳳、李彥秀、林德福、葛如鈞、黨發言人楊智伃，還有台北市文化局長蔡詩萍、新北市228總會理事長洪顯詔、228紀念館首任館長廖繼斌等。