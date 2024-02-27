梅龍達普洞穴遺址考古有了新發現

中評社北京2月27日電／據光明日報報導，近日，記者從西藏自治區文物保護研究所、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所組成的梅龍達普洞穴遺址考古隊瞭解到：經過連續6個年度的正式考古發掘，目前梅龍達普一號和二號洞已出土舊石器時代至早期金屬時代各類文化遺物逾萬件，包括石製品、骨製品、陶片、青銅器、動物骨骼、植物遺存等。



位於西藏阿里地區革吉縣的梅龍達普洞穴遺址，海拔4700米，是青藏高原腹地發現的首個史前洞穴遺址，也是世界範圍內海拔最高的超大型史前洞穴遺址。



為長時期大規模人類活動歷史提供有力見證



從一號洞石製品所反映的技術特點來看，初步的碳十四和光釋光測年數據顯示，該期遺存早於距今5.3萬年，甚至可能早至距今8萬年左右。梅龍達普洞穴遺址的考古新發現，為舊石器時代人類拓殖高原提供了更早的重要證據。



梅龍達普洞穴地處藏北羌塘高原西部地區，位於革吉縣城南約30公里、獅泉河上游左岸的石灰岩山體上，洞口位置高出獅泉河水平面104米。梅龍達普，藏語意為“腰間的鏡子”，由一字排開的三個獨立洞穴組成：一號洞規模宏大，面積超過1000平方米；二號洞規模較小，面積約60平方米；三號洞規模最小，面積約25平方米。



該洞穴的史前文化遺存，於2018年7月在西藏自治區文物保護研究所和中國科學院古脊椎動物與古人類研究所聯合組織的舊石器考古調查中發現。經國家文物局批准，2018年至2023年期間，考古隊連續開展了6個年度的正式考古發掘。除了發現上萬件各類文化遺物外，一號洞壁還發現了排列有序的竪條紋、人形輪廓、手掌以及太陽等以紅色赭石繪制的岩畫。



發掘期間，考古隊還對遺址所處的革吉盆地進行了系統調查，目前已發現曠野舊石器地點30餘處、洞穴地點6處，采集到數以千計的石製品。另外還有5處洞穴岩畫遺存，顯示以梅龍達普遺址為核心的遺址群代表了該區域長時期大規模的人類活動歷史。

