金廈海域升溫　管碧玲：已指示海巡冷靜巡邏

陳建仁與海委會主委管碧玲接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）“2.14惡性撞船事件”持續延燒，中國國民黨馬祖“立委”陳雪生今天在總質詢時提到，對於大陸船此時海巡應採取忍耐戒備態度，海洋委員會主委管碧玲回應說，從事件發生後，她特別指示一定要冷靜、理智來進行常態性的巡邏，海巡不會挑釁。“行政院長”陳建仁也強調，我們從來不會挑釁。



“行政院長”陳建仁27日率領各部會官員到“立法院”，繼續施政報告並備質詢。陳雪生今天質詢時特別針對金廈海域爭端升溫的情況質詢。



陳雪生建議法律跟人道的部分應分開處理，管碧玲答詢時表示，政府一直都希望朝人道撫慰方式來談判，整個談判環境，台方如此，也希望對方也是如此。



管碧玲也感謝陳雪生過程中的幫忙，縣政府跟縣議會都幫很多忙，非常感謝。她強調，整起事件希望集中在人道撫慰的部分，朝向這裡好好協商，來解決這件事情，我們有很大的誠意。



管碧玲說，她特別指派“海巡署長”周美伍到金門上香，並和死者家屬見面，希望在這個氛圍之下，能夠有所進展，盡快回到人道撫慰。她也強調，絕不可能，我們的船比對方大的情況下，海巡同仁想要去撞這艘船，這絕對不是事實，但最終的案情就等檢察官來還原。



陳雪生也提到，金廈海域事件也延伸到馬祖，日前有3艘大陸海監船，僅約距離馬祖5海里，非常靠近，但對方並沒有敵意，僅是做出宣示動作，所以他認為，對於大陸船隻，此時“我方”海巡應採取忍耐戒備態度。



管碧玲回應說，從事件發生後，她特別指示一定要冷靜、理智來進行常態性的巡邏，海巡不會挑釁。