藍基層不滿召委禮讓白　朱立倫：尊重黨團

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月27日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團25日在共識營中表決，將禮讓1席召委給台灣民眾黨，卻傳出國民黨基層支持者炸鍋，甚至揚言退黨、不會再投國民黨等危機。國民黨主席朱立倫27日表示，尊重“立院”黨員們的一致性運作，結合所有力量來通過民生法案，是最高的目標。



“立法院”新會期，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。“立院”下設8大委員會，每個委員會有2席召委，輪流排議程，是議事攻防關鍵樞紐，“立法院”29日選舉召委。



朱立倫接受媒體聯訪表示，“立院”最重要的責任是反映民意的期待，讓每個有益的民生法案通過，包括人工生殖法、“國會”改革等，都希望能一一通過。



朱立倫說，面對執政的民進黨杯葛、反對時，一定要團結所有力量，他尊重“立院”黨員一致性的運作方式，其中也有彈性，盼結合所有力量，通過民生法案，是最高的期待與目標。



媒體追問，民眾黨“立委”黃珊珊、黃國昌布局選2026台北、新北市長，國民黨還要禮讓民眾黨召委席次嗎？朱立倫說，現在不要去討論2026、2028，應該是就2024年初，對於相關的民生法案，新“國會”能趕快通過，不要陷入選舉的糾紛與糾結，應努力在“立院”通過好的法案。



朱立倫今日上午到台北228公園的和平紀念碑前獻花致意，與會的有國民黨秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、組發會主委兼“立委”許宇甄、文傳會主委林寬裕、“立委”謝衣鳳、李彥秀、林德福、葛如鈞、黨發言人楊智伃，還有台北市文化局長蔡詩萍、新北市228總會理事長洪顯詔、228紀念館首任館長廖繼斌等。