韓國瑜掌民主基金會有變數？吳思瑤：依慣例

吳思瑤。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電（記者 黃筱筠）民主基金會過去慣例都是由“立法院長”擔任董事長，但傳出民進黨對現任院長韓國瑜有疑慮，韓出任董事長恐有變數，對此也遭到藍營批評。民進黨“立法院”黨團幹事長、親賴“立委”吳思瑤今天受訪說，民進黨尊重體制，會依循相關法規來運作，民主基金會有他自己的章程組織功能，我們會依循慣例。韓國瑜既然是現在“立法院長”，依慣例出任是長久以來的作為。但是民主基金會是跟民主國家進行交流推廣台灣外交空間，這樣重要宗旨是未來，社會要持續關注的部分。



民主基金會董事會將於3月改組，董事長由董事互選產生，往例由“立法院長”出任，但董事會由13至17位董事組成，人選包含產、官、學、政黨代表及非政府組織人士，依“立法院”席次比例分配，新“國會”席次藍綠平手，但“總統府”秘書長、“外交部長”與各界代表共有5席是政府掌握，韓國瑜能否依慣例擔任董事長恐有變數。



傳出韓國瑜可能無法接任董事長，遭到藍營批評不應該打擊韓，吳思瑤說，非常好奇是誰說韓國瑜無法接任民主基金會董事長，還進一步揣測是民進黨在阻撓，這消息從哪來？“國會”應該要有一分證據講一分話，每天我們都在打假，澄清錯假訊息。



她指出，民進黨尊重體制，會依循相關法規來運作，我們一再是這樣立場，民主基金會有他自己的章程組織功能，我們會依循慣例。韓國瑜既然是現在“立法院長”，依慣例出任是長久以來作為。但是民主基金會是跟民主國家進行交流推廣台灣外交空間，這樣重要宗旨是未來，社會要持續關注的部分。