綠委再嗆柯文哲　進“立院”要辦證件安全管控

吳思瑤。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電（記者 黃筱筠）對於台灣民眾黨主席柯文哲嗆“國會”寄生他，遭到民進黨反擊後，柯今天再度指出民進黨也沒什麼可以罵他，習慣就好，政治攻擊上的語言就不要理會。民進黨“立法院”黨團幹事黨吳思瑤今天受訪再嗆柯，希望柯收回“國會”寄生他的說法，這件事情能睜一隻眼閉一隻眼，但是進來“立法院”都需要相關程序，“該辦證件就就辦證件”，需要安全管控，維持“立法院”秩序，就是這麼簡單



柯文哲日前對於外界指控民眾黨寄生“國會”反擊時“國會”寄生他，今天這個議題持續討論。吳思瑤說，關於柯文哲主席密集頻繁出入“立法院”，寄生“國會”不是民進黨開始批評，是社會觀察民眾黨作為給予形像。柯文哲說是“國會”寄生他，引發社會不滿，柯污衊了整個“國會”，“中華民國”“國會”不可能寄生任何政黨。本來這件事情就不用再特別注意，是民眾黨自己要面對。但是柯主席卻高調方式要宣示主權，有點過當。



吳思瑤說，如果650公尺都不願意走到黨中央，走路嫌麻煩的話，那也尊重民眾黨決定，但是黨團辦公室就只能做黨團的事務協調，也請按照程序來。提醒民眾黨團不要處理黨中央事務，違反“立法院”規定，不要為難管控進出的“立法院”駐衛警，柯若要出入就去辦證件會比較好，不要只靠刷臉。



她表示，“立法院”對於政黨黨團公費補助助理是一樣，民眾黨沒少領一分錢，還哭窮說“國家”虧待他們，黨中央因此要派人，這都要講清楚。“國家”沒虧待民眾黨團，希望依循內規，柯主席要出入“立法院”，我們尊重，不要違反內規，該辦證件就就辦證件吧！



外界認為“國會”寄生是因為公費補助費用太少？吳思瑤說，大家可以評評理，“立法院”有三個黨團，“國家”給公費助理員額一樣，包括本薪、年終等大概每個月新台幣66萬元。不管大小黨大家領一樣多，民進黨團公費助理專業強大，也是在拮据之下運作協力委員問政，我們沒有從黨中央派人。



她還說，昨天赫然發現，原來民眾黨中央與“立法院”的距離比民進黨中央還近，民進黨還要800多公尺，民眾黨只要650公尺。我們黨團之間的協調會到黨中央，或者請“中央”官員列席，但是不會這麼頻繁，希望柯文哲收回“國會”寄生的說法，這件事情都能睜一隻眼閉一隻眼，我們歡迎黨主席，我們是開放“國會”，但是進來“立法院”都需要相關程序，需要安全管控，維持“立法院”秩序，就是這麼簡單。



民眾黨“立委”黃國昌說這是新潮流攻擊？吳思瑤也笑說，非常啼笑皆非，選舉攻擊民進黨派系，選完這個戲碼應該修正一下吧，的確打到民眾黨痛處，急欲轉移焦點，要拿出這一套為自己搬救兵。