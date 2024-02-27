藍委問是否必要時驅離陸海警？陳建仁未回應

陳建仁與海委會主委管玲(右)。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）大陸漁船翻覆釀2漁民死亡案持續延燒，海洋委員會主委管碧玲今早證實，昨天有大陸海監船、海警船進入金門禁限制水域，中國國民黨馬祖“立委”陳雪生在質詢時問“行政院長”陳建仁，是否有講過“必要時驅離陸海警”？陳說，大陸漁船進來時，確實希望對方撤離，但並沒有針對驅離大陸海警一事做出回應。



陳建仁今赴“立法院”進行施政報告並備詢，會前針對媒體詢問大陸海警傳出穿越金門禁止水域，他說，台方對於在海上相關的目標動態都有很好的掌控，也會再加強相關取締的措施，都按照標準作業流程的程序來進行必要的驅離動作。



陳雪生隨後在總質詢時問陳建仁，大陸漁民不幸罹難，事件逐漸影響馬祖海域，院長有無提到，如果海警闖金門禁限制水域，要加強取締，必要時予以驅離？



陳建仁回說，我們確實在金門有禁限水域，當有大陸漁船進來的時候，確實希望能夠請他們盡快撤離。並未針對大陸海警船的部分做出回應。



陳雪生則建議，海巡追逐暫時避免，因為金廈事件還沒有處理好，日前馬祖縣長、議長到對岸去，與大陸的領導們氣氛都還不錯。他也提及，大陸的三無船因為確實違法，過去在海巡與大陸海警雙方的檯面下都有默契，是會共同打擊犯罪並取締的。



陳雪生強調，自己是持平立場，絕對不樂見悲劇發生，但不會幫海巡或大陸講話，但有大陸老百姓搞不清楚狀況，群起激憤甚至發生三無船舶追逐海巡的事件，他認為海巡這個時候需要忍耐，戒備就行了，不要挑釁。而人命的部分該跟他們道歉的就道歉，這沒有什麼關係，不要為了一點小事情，傷害兩岸人民感情。