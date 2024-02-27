電價暴漲？南投縣長許淑華籲賴棄非核神主牌

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月27日電（記者 方敬為）台“經濟部”今年3月將召開電價審議會，本次擬不分級距全面調漲，國民黨南投縣長許淑華今天對此表示，蔡英文曾允諾10年內不漲電價，確定跳票，台電公司虧損問題，並非漲電價就能解決，關鍵在能源政策須調整，否則台灣仍得面臨供電不穩定、電價攀升的問題，希望將接任的賴清德能考慮調整能源政策，勿繼續緊抱過時的“非核家園”神主牌。



台灣電力公司面臨新台幣3800多億元虧損，“經濟部”將召開電價費率審議會，以改善台電的財務危機，依據研擬的電價調整方案，擬不分級距全部調漲，其中，凍漲20年的330度以下民生用電約908萬戶，擬取消凍漲。而半導體業等特高壓用電大戶漲幅估逾1成最高，合計民生用戶將影響1462萬戶，調漲方案涵蓋工業用戶、民生用戶、小商家、低壓用戶等，引發議論。



專家示警，此波電價全面調漲，使得台灣的消費者物價指數（CPI）上升，恐怕讓已經相當嚴峻的通膨更加雪上加霜，政府若無其他配套，民眾的日子會更難過。



許淑華27日出席南投縣信義鄉2024全鄉運動會開幕式，針對電價調漲議題受訪表示，民進黨過去執政8年，能源供應不穩定一直備受詬病，蔡英文甚至曾保證10年內不會漲電價，但蔡政府執政以來卻已三度調漲，承諾跳票。她明白，電價調漲是為了因應台電公司虧損問題，可是相關舉措終究是治標不治本，她還是希望未來新的政府上任後，能夠審慎考慮調整能源政策。



許淑華指出，民進黨捨棄廉價且乾淨的核能發電，但是綠能占比一直銜接不上來，火力發電仍占總能源的八成，確實是無法帶給台灣穩定且平價的供電服務。今年甚至可能全面性調漲電價，想必將伴隨物價上揚波動，對民生需求勢必造成龐大壓力。



許淑華認為，關鍵還是要從源頭上面調整，也就是重新考慮能源政策布局，才是治本之道。民進黨政府若繼續緊抱“非核家園”神主牌，其實已與國際社會的腳步背道而馳，許多先進國家仍在使用核能發電。台灣若無法穩定能源供應及合理的電價制定，民生與企業投資都會受到負面影響。站在地方首長的立場而言，還是衷心期盼政府能考慮調整能源政策。