新竹南寮舊漁港　曾規劃兩岸海底隧道連接點

新竹南寮舊漁港原是兩岸海底隧道的連接點。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月3日電（記者 盧誠輝）新竹南寮舊漁港原是兩岸海底隧道規劃的連接點，但隨著南寮漁港的改建與兩岸關係的緊張，新竹南寮舊漁港現已變成旅客服務中心，僅剩一座“和平塔”佇立在岸邊與對岸瞭望。



兩岸海底隧道的構想最早在20年前大陸就開始評估可行性，原預計從福建省平潭縣自貿區連接到新竹南寮舊漁港的海底隧道，全長約135公里，可深入台灣海峽近2百米水域，穿過花崗岩等堅硬岩石，並避開沿海地震帶，還規劃可在海底隧道內建設可供時速250公里高速火車通行的鐵路。



但隨著政黨輪替，兩岸關係轉為緊張後，這條兩岸海底隧道目前仍停留在構想的階段，而新竹市政府為傳達世界和平與反戰的理念，也在2014年與台灣日蓮正宗蓮葉會合作，在新竹南寮舊漁港岸邊興建一座“和平塔”，與對岸遙遙相望。



在新竹南寮土生土長的陳先生告訴中評社，10年前原本還很期待兩岸直航能帶動南寮的發展，畢竟新竹南寮是對接大陸平潭最近的漁港，20幾年前兩岸往來頻繁的時候，當時南寮漁港就曾受惠，車水馬龍帶來不少經濟效益。但後來隨著兩岸關係的緊張，現在不要說海底隧道了，就連南寮到平潭的海運直航都遙遙無期，也因此讓整個南寮漁港就荒廢在那邊，實在有點可惜。

