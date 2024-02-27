南方覺醒｜波托西從歷史中醒來

中評社北京2月27日電／據新華網報導， “我身體裡的血好像在哭泣，為我的家鄉感到悲傷。”



67歲的退休礦工胡利奧·雷耶斯聲音很輕，仿佛在自言自語。“這是我第一次對外來人說出我和家鄉的故事，希望外面的世界不要因此輕賤我的家鄉。”



雷耶斯的家鄉，在波托西——一個平均海拔超過4000米、在《堂吉呵德》中被用作“財富”代名詞的地方。它經歷過輝煌，也飽嘗苦難，在西方殖民史、資本主義發展史和拉美獨立運動史上都留下了深深印記。



“連馬掌都是銀子做的”



恩格斯曾說：“黃金一詞是驅使西班牙人橫渡大西洋到美洲去的咒語；黃金是白人剛踏上一個新發現的海岸時所要的第一件東西。”



16世紀上半葉，緊跟哥倫布的腳步，科爾特斯、皮薩羅等一批批懷著發財夢的歐洲殖民者爭相踏上美洲土地，中北美洲的阿茲特克帝國、瑪雅城邦被無情摧毀，南美的印加帝國也未能幸免。



1532年11月16日，在今天秘魯北部安第斯山區的卡哈馬卡，印加王阿塔瓦爾帕在近萬名隨從護衛下，來到與西班牙人皮薩羅約定會面的廣場。沒想到，皮薩羅突然下令向廣場開炮，西班牙騎兵和步兵向毫無防備的印加人發起猛攻。現場在屠殺和踩踏下變成人間煉獄。阿塔瓦爾帕被俘後，交出可以裝滿幾間屋子的金銀作為贖金，但西班牙人卻未信守諾言，最終將他處死。隨著印加帝國滅亡，南美廣闊的土地落入殖民者手中。



雷耶斯的家鄉波托西，就位於印加帝國曾經的領地——今天的玻利維亞，西班牙殖民者當時稱之為上秘魯。



1545年，波托西發現巨大的銀礦，讓西班牙人欣喜若狂。數以千計的礦井源源不斷運出銀礦石。據估計，其白銀產量最高時約占全球總產量的一半。僅僅幾十年時間，這個曾經“衹有荒山和羊駝的地方”就擴張為擁有十多萬人口的繁華都市，規模可比肩同時期的倫敦、巴黎。

