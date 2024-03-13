林至穎答中評：香港要尋新動能融入國家發展

港區全國人大代表林至穎接受中評社記者專訪（中評社 郭至君攝） 中評社香港3月13日電（記者 郭至君）今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布五周年，第十四屆全國人大代表，中國石化（香港）有限公司供應鏈總監林至穎日前在接受中評社記者專訪時認為這五年來粵港澳大灣區發展變化矚目，頗有成效。



林至穎表示，他感覺有三樣東西是比較突出的。第一是硬聯通。在有了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》之後，我們過關的口岸多了，通關的便利性也提高了。第二是軟聯通，比方說居住證以及很多的專業資格已經在大灣區內部認證了，還有很多的制度、標準，也已經落實。第三是四個重要的平台——前海、橫琴、南沙、河套，都是中央為推動整個大灣區的融合而發展的平台，出台的政策。另外，在此規劃綱要之下，我們也成立了粵港、粵澳的專門工作小組，在專門工作小組上面，也有中央港澳辦的牽頭指導。五年以來，整個治理架構、頂層設計，還有工作溝通的機制，在制度上面也有充分的完善。



林至穎說，香港目前在做的很多事情，其實也是配合了習近平總書記“一點兩地”的新要求。其實歸根結底還是離不開我們現在怎麼去通過高質量發展，通過一些創新，為我們的中國式現代化做香港力所能及的一些事情。我感覺，過去一年香港在“一點兩地”裡面的合作更多是跟深圳之間的合作，河套地區本身的整體規劃和內容、具體的布局，實際上已經是一個創新，在嘗試探索一個新的深港共同治理的方式。

