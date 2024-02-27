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日本1月核心CPI同比上升2%
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2024-02-27 14:46:05
中評社北京2月27日電／據新華網報導，日本總務省27日公布的數據顯示，今年1月，日本去除生鮮食品後的核心消費價格指數（CPI）為106.4，同比上升2%。這是該指數自2022年3月以來的最小漲幅。
數據顯示，蛋奶、熟咖喱、炸雞等食品漲價明顯，推動1月食品價格同比上漲5.7%；隨著旅遊業逐漸恢復，當月住宿費同比上漲26.9%；受電費、燃氣費補貼影響，當月電費同比下降21.0%，燃氣費同比下降22.8%。
至此，日本核心CPI已連續29個月同比上升。
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