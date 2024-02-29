新竹南寮看海公園　台灣離大陸最近的地方

新竹南寮看海公園是兩岸最接近點。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月29日電（記者 盧誠輝）新竹南寮看海公園是兩岸最近點，過去曾在此處立有解說告示牌，詳細說明新竹南寮與福州、平潭、湄州及泉州四座城市的距離，但後來隨著新竹焚化廠的改建，告示牌在多年前已被拆除，現在變成太陽能板發電設施。



在看海公園內原有一塊告示牌，沿著指標，由右至左，分別標示出福州、平潭、湄州及泉州4座城市與新竹南寮的距離，分別是95浬（176公里）、68浬（126公里）、86浬（159公里）、127浬（235公里），由此可以證明，南寮與平潭隔著台灣海峽，是兩岸直線距離最近的點。



新竹南寮看海公園位在新竹市環保局焚化廠旁，該處原是垃圾堆起的高地，後來經過新竹市政府大力整頓，經過復育後已成為青翠的草原山丘，並在公園內設置有造景涼亭，如今該處已成為海天一線的看海打卡聖地。



中國國民黨前新竹市長許明財與前新竹縣長邱鏡淳曾在2014年聯手宣布，要將南寮漁港變成商港，成為兩岸直航平潭的黃金商港，為兩岸創造雙贏的經濟效益。但後來隨著政黨輪替，該計劃也無疾而終，讓許多新竹漁民相當感嘆，不知道政府何時才能重新重視南寮漁港，讓新竹南寮成為通往福建平潭的海運商港。

