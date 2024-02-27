第9次協商？海巡官員上午返台下午又赴金門

台“海巡署副署長”許靜芝（中）。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電／大陸籍漁船14日遭台海巡艦追緝而翻覆釀成2死，2名生還漁民返陸後指控海巡撞翻船隻，導致兩岸關係緊張。台灣海巡與陸方代表團展開8次協商仍未出現結論。台“海巡副署長”許靜芝及艦隊分署長廖德成等談判代表今日上午搭機返回台北向府院高層報告，並擬召開記者會向民眾報告，但強調協商持續進行中。未料大陸代表並未離開，現場似乎仍有轉圜餘地，一行人又搭機回金門繼續與陸方代表協商。



根據《中時新聞網》報導，今天上午台灣海巡談判代表突然全部退房並返台。台灣海巡下榻的浯江大飯店櫃檯人員透露，海巡官員說“事情解決了，但要保留點顏面”。



有民眾表示，在尚義機場大廳見到大批海巡官員搭機返回台北。據了解，海巡官員原本返台要向府院高層報告談判過程及結論，並擬召開記者會向民眾進行說明，但未料陸方代表卻始終沒有離去，疑似仍有談判意願。



海巡官員一行人獲知後，立刻原班人馬準備趕往機場，搭下午的班機返回金門，準備再度與陸方代表做最後的協商。據了解，“國安”高層表示，此行應該就是最後一次協商。



根據日前幾次談判破裂原因，主要是陸方要求道歉、帶回已列證據的失事漁船等原因，雙方遲未達成共識。



但事情疑似在昨天展開第8次閉門會談後出現轉機，雖然金門縣長祕書王中聖今到陸方下塌的陸島酒店關心、帶他們去採購生活必需品，顯示陸方代表團仍會留在金門。