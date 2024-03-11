林至穎答中評：質疑二十三條立法無依據

港區全國人大代表林至穎（中評社 郭至君攝） 中評社香港3月11日電（記者 郭至君）當前有人擔憂，23條立法後會更加犧牲香港原有獨特經濟優勢，令更多外資撤離。港區全國人大代表林至穎在接受中評社記者專訪時對此觀點進行了駁斥，他認為此類抹黑批拼沒有依據，香港應該更加堅定對外講好故事。



林至穎說：“如果回想2019年那個時候，當時我們沒有23條，也還沒有國安法，所以那些暴徒或者是對政府有不滿的人就可以肆意地、隨便地去做他們想做的事情，導致社會出現很大的混亂，也因為這個混亂，商鋪不能營業，員工不能上班，各種生活都被打亂。難道我們沒有國安法，沒有23條的話，就能保護我們可以順利經營，或者是說可以賺更多的錢嗎？所以，我自己的看法是，我們現在有了國安法，如果再進一步把23條也立法，這既是滿足了我們憲制的要求，又是我們作為國家的一部分未完成的一個任務。同時，有了這樣的保障之後，就可以基本上把我們所有的法律的、或者是國家安全的漏洞都堵塞起來，這樣才是為我們的經濟發展、社會民生提供了安全的基本的保障。這樣，大家才可以專心一致、全神貫注地去發展經濟，營商環境也會更加理想。”



林至穎表示，現在有很多批評抹黑其實都是沒有依據的，是憑空去想象的，我認為，23條立法是必須的，事實上，如果我們之後倒回來看的話，也會同意23條的確是為香港的經濟發展提供了更好的一個屏障。對一般的香港居民來說的話，23條對日常生活是完全沒有任何的影響的，除非你要刻意推翻政府，要為敵對勢力工作，才會受到23條的制裁。如果一些其他國家的人去批評23條立法，最理想的解釋工作也是把同樣的情況拿到他們自己國家，用他們自己國家的國安法去審視。很多國家的國安法比我們香港的基本法23條所規定的還要嚴格，香港為我們自己提供應有的保障，是非常公平也是理所應當的，外人不能插手。

