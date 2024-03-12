林至穎答中評：大灣區三電產業激勵青年創業

港區全國人大代表林至穎（中評社 郭至君攝） 中評社香港3月12日電（記者 郭至君）港區全國人大代表林至穎不久前參加廣東省政協大會時談及青年工作時提到，要結合灣區經濟發展熱點以及青年喜愛的主題來做工作，對此，他在接受中評社記者專訪又更進一步詳細闡述了他的一些想法。



林至穎表示，現在大部分的年輕一代都是互聯網年代出生的，所以對於這種跟互聯網相關的產業或者商業模式，他們會特別感興趣。對此我提到一個“三電”產業，就是電商、電競還有電影，這都是年輕人相對來說比較感興趣的領域，讓他們去參與的話，會有比較強的主動性、積極性。另外，這些現在來說都是未來發展的潛在空間比較大的一些領域，可以刺激年輕人創業，如果在大灣區里可以在“三電”產業方面多一些聯通的話，實際上是可以為年輕人的工作提供更大的想象空間。比如，電商可以進行貿易升級，電影也可以從傳統的電影文化提升到做IP等類似產品，並且與虛擬世界結合，達到新技術的提升。電競現在也已經不是純粹的打遊戲，也可以發展成為產業鏈，比如進行競技比賽，這類形式也都是提供新知生產力，換句話說就是通過創新，找到新的發展動能。



“大灣區有一個特點，就是文化、生活習慣、語言比較相近，所以有條件在電影、電競、電商三方面有更多打通的空間，實際上這對三電產業的發展也是一種推動。廣東省剛剛開完高質量發展大會，要用創新驅動原來的傳統產業，使得有優勢的產業再往高層次去提升。所以，我就想到三電產業是不是一種既是年輕人會感興趣的，也是跟互聯網有關的，可以很大程度上激勵大家去思考自己如何參與進去，在這個過程中也為他們提供就業、創業的一些機會，同時也可以推動我們的傳統產業轉型。其實從國家角度講的話，粵港澳大灣區可以成為打通三電產業的試點，然後慢慢觀察是否可以開放到整個國家。”林至穎對中評社記者說。