AI會如何改變體育？

中評社北京2月27日電／據新華每日電訊報導，近日人工智能（AI）領域的新進展又將它推上了風口。在日前舉行的首屆大灣區國際體育商業峰會上，眾多體育界人士都談到了人工智能的話題——體育人對AI的態度如何？人工智能將會怎樣改變體育產業？AI會讓真實的體育運動失去魅力嗎？



勇敢擁抱未知



面對人工智能相關的問題，不少受訪者坦率地表示，自己對AI還是一個“未知”和“學習”的狀態。



中國籃球協會主席姚明表示，對於人工智能，自己還處在學習階段。“現在AI的技術真的是日新月異，每天都有很多新的發現，最近大家看到Sora這些東西是很震撼的，也很好奇，好奇心不斷驅使我們。”姚明說。



奧運冠軍、李寧品牌創始人李寧直言，AI對自己來說還是一個未知的新鮮事物。“這個還真有點未知，能感受到會帶來對於互動交流設計體驗，創造更快速更便利，給體育帶來更多快樂的體驗。”他說。



女排奧運冠軍、惠基金發起人惠若琪目前擔任國際奧委會數字化互動與營銷傳播委員會委員，她認為，體育要勇敢擁抱未知，才能傳承下去。



“這確實是一個非常新的領域，去年數字化委員會還在討論要不要接受電競，現在討論問題更多的就是如何用數字化去吸引更多的年輕人，因為奧林匹克要傳承下去。”惠若琪說。

