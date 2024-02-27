中評社北京2月27日電／據新華每日電訊報導，2月25日，冷空氣影響下的杭州止住了連日雨水。



當天臨近中午，娃哈哈集團發布訃告，集團創始人、董事長宗慶後，因病醫治無效，於2024年2月25日10時30分逝世，享年79歲。



傍晚時分，清泰街160號，一幢並不起眼的六層灰色辦公樓前，不少媒體記者和市民在徘徊——這裡是宗慶後“出發”的地方，“娃哈哈”由此逐漸成長為一個家喻戶曉的民族品牌，宗慶後也成為改革開放後民營企業家的代表人物之一。



因2023年末，娃哈哈集團總部已經搬至新大樓，這裡大門緊閉。但鐵門下，已整齊放滿一排市民自發送來的鮮花。時而，還有外賣小哥將AD鈣奶、娃哈哈純淨水等招牌產品送來，認真鞠躬後輕輕放在鮮花旁。



大門內，辦公樓門頭上“娃哈哈”三個大字鮮艶依舊，只是那位站在改革開放潮頭意氣風發的年輕人、那位在市場一線摸爬滾打不停創新前進的實幹家、那位掌舵企業三十餘載奮鬥至生命最後一刻的企業家，已告別了這番他傾注了全部心血的事業。



為了國家、為了社會更好發展，從不猶豫地說實話；在不同場合，反復強調實體經濟的重要性；平實堅定的語氣，不曾改變的樸實穿著……數次採訪宗慶後的一情一景、一言一語漸次浮現，一代民營企業家的優秀特質在他身上濃縮體現。



暫且放下“飲料大王”“中國首富”這些標簽，“唯實者”宗慶後的形象，深深烙印在記者腦海中。



實業：“娃哈哈是我整個人生，所有的夢”

