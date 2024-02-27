八大工商團體喊話官方　盼兩岸恢復交流對話

台八大工商團體27日共同舉辦春節聯誼活動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）台灣八大工商團體27日共同舉辦春節聯誼活動，這也是自2020年因疫情停辦4年後首度恢復舉辦，主辦的工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮代表工商界表達對新政府的“四個期許”，其中，吳東亮也期盼政府積極維護台海穩定、促進兩岸恢復務實交流與對話，並且持續參與國際組織、推動與各貿易夥伴國洽簽經貿、租稅等協定。



蔡英文致詞時雖未正面回應兩岸議題，但也表達，吳東亮理事長剛剛交代了好幾件事，我們現在就在做，也會特別把這些事在520跟新政府交接。



吳東亮提出的工商界四個期許，包括：一、隨AI崛起，讓台灣創造新的經濟成長動能。二、台企業隨國際綠色經濟浪潮順風前行。三、希望政府推動金融改革，讓台灣成為亞洲資產管理中心。四、盼積極維護台海穩定、促進兩岸恢復務實交流與對話，且持續參與國際組織。



工業總會、商業總會、工商協進會、中小企業總會、工業協進會、電機電子工業同業公會、工業區廠商聯合總會及外貿協會等八大工商團體27日舉辦春節聯誼活動。蔡英文，“總統府”秘書長林佳龍，工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮，工總理事長、聯華神通集團董事長苗豐強，商總理事長、台灣人壽副董事許舒博，工業協進會理事長、宮前五金董事長葉政彥，電電公會理事長、英業達董事李詩欽，工業區廠商聯合總會理事長、苗成企業董事長賴博司，中小企業總會副理事長、振躍精密滑軌公司董事長陳萬來，外貿協會秘書長王熙蒙等人都出席與會。



吳東亮作為八大工商團體致詞時表示，過去4年，台灣民眾壟罩在疫情的不安與恐懼之中，所幸政府各項防疫措施與振興經濟政策規劃得宜，大家才能堅定信念面對各項挑戰。即使2023年受到全球通貨膨脹、各國央行連續升息的影響，台灣經濟依然持續成長，物價也平穩可控，這些都是政府與工商界，共同努力的結果。



吳東亮說，今年520賴清德將接棒蔡英文，繼續帶領國家，打造“韌性台灣”與“均衡台灣”。即使國際情勢仍然充滿不確定性，但是台灣的經濟發展已經走在充滿機會的道路上，工商界在此表達“四個期許”，希望新政府繼續帶領台灣接軌國際、再創高峰。