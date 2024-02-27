台新冠上周死亡78例！盧秀燕急開疫苗快打站

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電／冷氣團接連襲台，“疾管署”今天公布，上周本土新冠中重症併發症新增648例，較前一周下降，但死亡數卻有78例，創半年來新高。“疾管署”發言人羅一鈞憂心，新冠疫情本周受冷氣團來襲，及228假日活動人潮聚集影響，預估疫情會上升。至於變異株部分，本土JN.1近4周佔比升至82%，已經穩居台灣新冠主流病毒株。



中國國民黨籍台中市長盧秀燕今日主持市政會議時宣布，將重啟疫苗快打站，預計3月7、8日兩天，要在29個行政區、開設46個快打站，為65歲以上市民，接種莫德納新冠XBB疫苗。她說，身邊有部分親友、長輩因確診新冠重症，更導致死亡，加上近期氣候多變，希望市民接種疫苗，減少重症發生。



盧秀燕強調，她與衛生局長曾梓展都已接種完成，疫苗基本上很安全，注射完雖不能百分百保證不會再確診，但它會減少重症機率。台中市府會透過民政系統，發出約39萬份的接種通知單。



此外，台中文心森林公園接種站已啟動，即日起至4月28日，每週六下午1時到5時、每週日上午8時到12時提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，民眾無需預約，隨到隨打。



綜合台媒報導，“疾管署”指出，台灣COVID-19疫情處高原期，上周新增648例COVID-19本土確定病例，雖較前一周711例下降，仍為自2023年8月以來次高，併發症中65歲以上長者占79%。



另新增78例死亡病例，較前一周新增63例上升，死亡個案中65歲以上長者占90%；去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%以上。



近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 (82%)為多，其次為EG.5 (13%)及BA.2.86 (5%)等；境外檢出病毒株以JN.1 (83%)為多，其次為BA.2.86 (11%)及EG.5 (6%)等。



“疾管署”表示，台灣新冠XBB疫苗上周(2／19-2／25)接種為6.5萬人次，目前已累計接種182.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計159.8萬人次，Novavax XBB疫苗累計22.7萬人次。全台接種率達7.68%，65歲以上長者接種率達17.15%。