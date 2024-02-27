傳賴將留任陳建仁　周玉蔻按讚促找蔡幫忙

周玉蔻表示，賴清德要找蔡英文幫忙留下陳建仁。（照片：周玉蔻臉書） 中評社台北2月27日電／外傳賴清德有意留任“行政院長”陳建仁，陳建仁今日赴“立院”接受質詢時被問及此議題回應，沒有這回事，當時蔡英文邀請他當“行政院長”時，就是講好到520，會陪蔡英文一起同進退。對此，媒體人周玉蔻27日在臉書發文表示，陳建仁續任“閣揆”是賴清德智慧的決定，那賴就要去找小英幫忙留下陳。



媒體報導稱，據悉、賴清德曾在農曆年前將關於留任陳建仁一事徵詢身旁親信，親信對於續留溫暖堅韌的陳建仁“內閣”給予高度肯定，因為陳建仁已經有“閣揆”經驗、無需陣痛期便能上手，加上在野黨的攻擊也會如同打在棉花上，政治攻防不至於屈於下風，對黨內而言也是各派系能接受的人選。



台灣民眾黨“立委”張啟楷27日質詢時指出，有媒體報導賴清德有意要留任陳建仁，而陳建仁答詢時回應，“沒有這回事”，強調學術研究一向是他的最愛，會回到“中央研究院”從事學術研究。張啟楷追問，什麼狀況下可能留下？陳建仁透露，“對我來說，我已經離開學術一段時間，我應該回去”。張再問，若是蔡英文親自開口也不會留下？陳說，“當時蔡英文邀請我當“行政院長”時，就是講好到520，陪她一起同進退”。



對此，周玉蔻表示，大仁哥續任“閣揆”是威廉智慧的決定，他今天在“立法院”回答“立委”詢問說“要和蔡英文做到520同進退”，“那賴清德當選人就要去找小英幫忙留下大仁哥啊。”



《今日新聞》昨日報導，有知情人士指出，賴清德上任後第一要務要穩住政局，觀察上週五“閣揆”備詢就可以略知一二、在野黨希望有高度對抗的“立法院”和“閣揆”，能有如前院長蘇貞昌一樣“鬥性堅強”來博取聲量。



報導也說，賴清德親信對於留任陳建仁給予肯定，此舉不僅尊英，更需仰賴蔡英文出馬才能說服陳建仁，鞏固蔡英文在政壇的影響力外，也對英系遞出橄欖枝，不失為一步好棋，就看陳是否點頭。