吳東亮：樂見兩岸和平穩定　ECFA取消可惜

工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸關係，台灣工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮27日表示，站在工商界立場，兩岸能和平穩定發展、有溝通，是大家樂見的。雖然ECFA若中斷，對台灣實質上影響可能不是那麼大，但ECFA是台灣跟大陸合作溝通的指標，若被取消也很可惜。



台灣工業總會、商業總會、工商協進會、中小企業總會、工業協進會、電機電子工業同業公會、工業區廠商聯合總會及外貿協會等八大工商團體27日舉辦春節聯誼活動。蔡英文，“總統府”秘書長林佳龍，工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮，工總理事長、聯華神通集團董事長苗豐強，商總理事長、台灣人壽副董事許舒博，工業協進會理事長、宮前五金董事長葉政彥，電電公會理事長、英業達董事李詩欽，工業區廠商聯合總會理事長、苗成企業董事長賴博司，中小企業總會副理事長、振躍精密滑軌公司董事長陳萬來，外貿協會秘書長王熙蒙等人都出席與會。



吳東亮會前接受媒體訪問，被問及2024年兩岸關係會不會影響到工商團體？吳東亮表示，站在工商界的立場來看，兩岸能夠和平穩定發展、有溝通，是大家所樂見的，因為對兩岸和平穩定發展是好事情。至於怎麼做？大概需要政府還有全體民眾一起來努力。



媒體追問，怎麼看商總主席賴正鎰25日出席大陸國台辦舉辦的“2024台商新春聯誼會”，並喊話“ECFA不要中斷”？吳東亮說，這幾年ECFA佔我們對大陸的外銷比例已逐漸降低，因此實質面上的影響可能不是那麼大，但ECFA是一個我們跟大陸合作溝通的指標，若真的被取消了，也是很可惜的。