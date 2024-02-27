中國國家醫保局曝光26家失信醫藥企業

中評社香港2月27日電／中國國家醫保局醫藥價格和招標採購指導中心27日發佈截至2023年12月31日各省份評級為“特別嚴重”和“嚴重”失信的26家醫藥企業情況，其中22家醫藥企業評級為“嚴重”，4家醫藥企業評級為“特別嚴重”。



據新華社報導，4家評級為“特別嚴重”的醫藥企業分別為四川倍聚康醫療器械有限公司、四川潤澤遠醫療器械有限責任公司、遵義百頤醫藥有限公司、雲南集業藥品有限公司。22家評級為“嚴重”的醫藥企業包括北京能濟中藥飲品有限公司、泰州大愛醫療器械有限公司、連雲港蘇創醫療器械有限公司等。



通過制定信用評價目錄清單，國家醫保局將醫藥商業賄賂、涉稅違法、實施壟斷行為、不正當價格行為、擾亂集中採購秩序、惡意違反合同約定等有悖誠實信用的行為納入醫藥價格和招採信用評價範圍。



省級集中採購機構根據失信行為的性質、情節、時效、影響等因素，將醫藥企業在本地招標採購市場的失信情況評定為“一般”“中等”“嚴重”“特別嚴重”四個等級，每季度動態更新。



根據醫藥企業信用評級，省級集中採購機構分別採取書面提醒告誡、依託集中採購平台向採購方提示風險信息、限制或中止相關藥品或醫用耗材投標掛網、向社會公開披露失信信息等處置措施。情節特別嚴重時，失信企業將面臨喪失集中採購市場的風險。