吳東亮：理解漲電價不得已　政府要構思配套

工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）台灣4月電價恐大幅調漲，工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮27日表示，電價漲價是不得已反映成本，工商界也理解，但對每個行業的衝擊都不同，政府要花點心思構思配套。



至於今年的經濟景氣，吳東亮說，應該是內外皆溫、穩定成長，今年一開春股市就開紅盤，且不只是台灣股市創新高，美國、日本、歐洲的股市都創新高。若說股市是經濟先行指標，或許大家對接下來的經濟成長都有期待。



台灣工業總會、商業總會、工商協進會、中小企業總會、工業協進會、電機電子工業同業公會、工業區廠商聯合總會及外貿協會等八大工商團體27日舉辦春節聯誼活動。蔡英文，“總統府”秘書長林佳龍，工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮，工總理事長、聯華神通集團董事長苗豐強，商總理事長、台灣人壽副董事許舒博，工業協進會理事長、宮前五金董事長葉政彥，電電公會理事長、英業達董事李詩欽，工業區廠商聯合總會理事長、苗成企業董事長賴博司，中小企業總會副理事長、振躍精密滑軌公司董事長陳萬來，外貿協會秘書長王熙蒙等人都出席與會。



吳東亮會前接受媒體訪問表示，電價要反映成本，漲價是不得已，工商界也理解，因為這幾年來原料與國際情勢，前年我們就漲了15%、去年漲17%。今年若是要漲電價也是不得已，只是對每個行業的衝擊都不同，政府需要花點心思構思配套，看如何消弭負擔比較重的部門。他不方便說漲多少是工商界能接受的，但會在電價審議委員會內充分溝通。



媒體問及，怎麼看民進黨政府要引進印度移工？吳東亮說，我們樂觀其成，因為台灣缺工是長期現象，引進外勞不是取代本地勞工，而是輔助本地勞工的不足。“經濟部”、“勞動部”可能大家要花點心思規劃，看是什麼行業？什麼樣的工人？什麼標準？要進多少人？如何進來？而且可能是要一個滾動式的規劃。



至於景氣狀況，吳東亮笑說，今年經濟應該是裡外皆溫，當然美國利率因為通膨的因素，要降低好像要往後延一些時間，及地緣政治上的問題，但基本上大家對經濟都有所期待，對台灣來說，基本面實際上很好，因此台灣經濟應該可以穩定成長。