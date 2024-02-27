誰接賴首任“閣揆”？前綠委曝1條件挑戰大

李俊毅。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北2月27日電／民進黨賴清德將於5月20日就任，外傳賴清德有意留任“行政院長”陳建仁，對此，陳建仁強調，當初跟蔡英文講好同進退，520後將回“中研院”從事學術研究。前民進黨“立委”李俊毅則表示，未來的“行政院長”恐要符合兩條件，其中一定要是“立法院”可以支持的人選，這項恐就淘汰掉很多人。



根據《中時新聞網》報導，李俊毅27日在政論節目《新聞大白話》中指出，在政策面上，若“立法院”不支持，恐怕一個政策都推不了，因此接下來擔任“行政院長”的人，一定要是“立法院”可以支持的人選，而這將是很大的挑戰，也會淘汰掉很多人選。另外，李俊毅說這個人選要能幫賴清德在社會民氣上加分。



就上述兩點分析，李俊毅強調，人選還沒有浮上檯面，並認為目前一切還早，討論這個議題沒什麼意義。



民眾黨“立委”張啟楷今詢問陳建仁是否留任，陳建仁表示，他熱愛學術研究，卸任後會回到“中研院”鑽研學術。張啟楷追問，是否沒有任何可能留任？包含若賴清德拜託也不會？即使蔡英文開口也不願留下？陳建仁則強調，當時蔡英文邀請他當“行政院長”時，就講好做到520，會與她同進退。