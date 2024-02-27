基隆東岸廣場爭議　謝國樑批前朝OT案有弊

基隆市長謝國樑（左）27日接受黃光芹專訪，談基隆東岸廣場招商爭議。（照片：品觀點-觀點芹爆戰提供) 基隆東岸廣場。(中評社 資料照) 中評社台北2月27日電／針對基隆市東岸廣場的相關爭議，中國國民黨基隆市長謝國樑27日在網路節目表示，重點在於民間業者主張擁有基隆市府的建物所有權，他是在為基隆市民維護基隆市的財產。另外，他也認為前朝在簽訂東岸停車場的OT合約時有弊案，但他不想失焦，3月開議的市議會臨時會將會有充分的討論。



“內政部長”林右昌27日上午受訪時表示，謝國樑指他刻意不登記東岸廣場產權一事是胡扯，認為在他任內合約仍在持續，本來就不需要做產權移轉。



根據《中時新聞網》報導，謝國樑27日接受網路節目專訪時指出，東岸廣場及停車場是基隆市府名下的財產，沒有任何一部分屬於私人的，NET是依附在和市府簽約的大日開發促參案的協助廠商，如今卻主張擁有東岸廣場2至4樓的所有權。他認為，是霸占基隆市政府的產權。



謝國樑說，大家都知道建物在取得使用執照後，一般2、3個月內就會赴地政事務所完成產權登記，但前市府卻始終沒有登記，他質疑前市長林右昌刻意造成產權模糊的空間，林的說法也一變再變。謝國樑也直指前市府在這個OT案中有弊案，但他旋即表示不願失焦。



至於先前遭指吸毒一事，謝國樑坦承家人為此很擔心，他也將在本周內，遞狀控告林右昌。近來有民眾打算發動罷免謝國樑的連署，謝國樑受訪時也表示，他不畏懼民眾提出罷免，也不認為會成功。



謝國樑也說他先前受訪時曾表示，他任內一定會有人提出罷免案，理由並不是他哪裡做得不好，而是無法接受基隆市長政黨輪替。謝強調，他的所做所為坦蕩蕩，是在維護基隆市政府的財產。



謝國樑最後強調，他將會堅持基隆市政府擁有東岸廣場及停車場所有產權絕不退讓。至於未來，也將會做更多的招商，吸引優質的廠商進駐基隆市。