馬克龍：西方國家在向烏派遣地面部隊上沒共識

中評社香港2月27日電／法國總統馬克龍26日在巴黎舉行的“支持烏克蘭國際會議”上表示，西方國家將進一步加大對烏克蘭資金和武器支持力度，但在是否向烏克蘭派遣地面部隊問題上“沒有達成共識”。



據法國總統府介紹，“支持烏克蘭國際會議”在馬克龍倡議下召開，20多個國家的元首、政府首腦或部長級代表參加會議，包括德國總理朔爾茨、波蘭總統杜達等。



新華社報導，本次會議為閉門會議。馬克龍在會議結束後的記者會上說，與會各方同意在經費和軍事上給予烏克蘭更多支持。他表示，與會西方國家在是否向烏克蘭派遣地面部隊問題上“沒有達成共識”，但他認為“不能排除”未來派遣地面部隊的可能性。



法國媒體認為，俄烏衝突進入關鍵時期，但美國因內部黨爭對烏克蘭軍事援助實際已“斷供”。法國“匆忙”組織這次會議，主要為表達歐洲立場。



烏克蘭總統澤連斯基當天通過視頻方式參加會議。會前，他在烏克蘭首都基輔舉行的新聞發佈會上說，烏克蘭去年只收到歐盟所承諾100萬發炮彈的30%，這讓烏克蘭軍隊在前線陷入彈藥不足的困境。



另據烏克蘭媒體報導，澤連斯基在基輔的記者會上說，烏方有新的反攻計劃，但不便透露細節。據烏總統網站消息，澤連斯基表示，烏方需要美國在一個月內就援助問題做出決定，他已向美國各方傳遞明確信號。