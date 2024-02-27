中駐韓使館提醒在韓中國公民勿參與跨境賭博

中評社北京2月27日電／據央視新聞報導，據中國駐韓國大使館微信公眾號消息，日前，有在韓中國公民向中國駐韓國大使館反映，其在當地賭場賭博，輸掉巨額財產，損失慘重、教訓深刻！中國駐韓國大使館鄭重提醒廣大在韓中國公民牢固樹立法律意識，遠離賭博。



知法守法，認清跨境賭博違法性。我國法律嚴禁賭博，刑法修正案已將跨境賭博正式入刑，嚴厲打擊跨境賭博違法犯罪活動。即使境外賭場合法開設，我公民跨境賭博也涉嫌觸犯我國法律，可能被依法追究責任。對違法行為，使領館可能無法提供領事保護。



潔身自好，認清跨境賭博危害性。“十賭十騙”、“十賭十輸”，染賭之人輕則賭債纏身、家財盡散，重則妻離子散、家破人亡。跨境賭博還可能帶來詐騙洗錢、綁架拘禁、拐賣偷渡等風險。



我國公安部已開通打擊治理跨境賭博綜合舉報平台，如您掌握中國公民在境外開設或經營賭場、組織招攬中國公民赴境外賭博或參與跨境網絡賭博相關線索，歡迎通過以下方式舉報：



1、登錄公安部“打擊治理跨境賭博綜合舉報平台”舉報（網址鏈接：http：／／dbjb.mps.gov.cn）。



2、發送電子郵件至舉報郵箱110＠interpol.gov.cn。



3、發送傳真至010－6626－1404舉報。



4、關注“拒絕跨境賭博”微信公眾號，進入“我要舉報”線上窗口進行舉報。