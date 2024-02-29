兩會專訪：陳勇談釋放香港發展活力

港區全國人大代表召集人、香港立法會議員、民建聯副主席陳勇接受中評社記者採訪（中評社 林艷攝） 中評社香港2月29日電（記者 林艷 袁曉麥）2024年全國兩會前夕，港區全國人大代表召集人、香港立法會議員、民建聯副主席、新社聯會長陳勇接受中評社記者專訪，就《基本法》第23條立法、振興香港旅遊業、香港經濟復甦情況、“全面撤辣”穩樓市、愛國愛港政團發展等議題分享觀點。



陳勇，香港中文大學法律與公共事務碩士，現任港區全國人大代表、香港特別行政區第七屆立法會議員、民主建港協進聯盟副主席、新界社團聯會（新社聯）理事長、香港再出發大聯盟副秘書長。



推動《基本法》第23條立法利於香港長治久安



中評社記者：近來特區政府已經啟動基本法第23條的立法程序，您如何看待23條立法的必要性？以及對於香港長遠發展有何重要意義？



陳勇：《基本法》第23條立法不但是特區政府責無旁貸的憲制責任，而且是維護國家安全、保障香港繁榮穩定的必要之舉。然而，這項立法工作被推遲了26年之久。在過去的咨詢過程中，有反對派表面認可23條立法是特區政府理應承擔的憲制責任，但實際上卻不願意採取行動，只因假如完成了相關立法工作將限制外部勢力和分裂勢力在香港的影響力，這些不法勢力更不希望香港擁有穩固的法律防線。而正是因為缺乏23條立法的保護，特區政府沒有合法手段打擊外部勢力煽動的“港獨”、“黑暴”行為，也無法有力制止一些人危害國家安全的行為，最終釀成了2019年的政治風波。



隨著中央政府的介入和香港國家安全法的實施，香港得以邁入“由亂到治”、“由治及興”的新階段。這就證明了國安法是守護香港、守護國家安全的“金鐘罩”。儘管香港國安法為香港提供了大框架的保護，但由於“一國兩制”政策，香港作為實施普通法體系的特別行政區，還需要在這個框架下進行本地立法以完善香港國家安全法律。23條立法相當於為每一個家庭加裝了防火防盜設施，可作為國安法的重要補充，為香港社會築起全方位的安全防線，從而真正實現國安、港安、家安、人人安。由此可見，完善國家安全法律體系不僅僅是國家安全，更是為了切實保障每一位香港市民的生命和財產安全，從而為他們創造一個繁榮穩定的社會環境。

