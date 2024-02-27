“訂單式”研發、“投放式”創新

中評社北京2月27日電／據央視新聞報導，國家知識產權局2月27日舉行新聞發布會，介紹《高校和科研機構存量專利盤活工作方案》。強調要從盤活存量和做優增量兩方面發力，2025年底前加速轉化一批高價值專利，推動高校和科研機構專利產業化率和實施率明顯提高。



高校和科研機構是國家戰略科技力量和創新體系的重要組成部分，是專利轉化運用的重要力量。截至2023年底，國內高校和科研機構合計擁有國內四分之一的有效發明專利，但轉化率偏低。



2024年1月，國家知識產權局聯合教育部、科技部等7個部門，出台了《高校和科研機構存量專利盤活工作方案》。要求全面梳理盤點高校和科研機構存量專利，組織企業對篩選出的可轉化專利進行評價反饋，分類開展高價值專利對接推廣和落地轉化，以市場需求為導向做優專利增量。



國家知識產權局相關負責人表示，高校和科研機構的存量專利是動態變化的，新申請、新授權專利不斷湧現，不轉化運用又將成為新的存量專利。因此，必須從源頭上做優專利增量，才能從根本上盤活，避免“前清後積”。



《高校和科研機構存量專利盤活工作方案》在做優專利增量方面提出，要精準對接需求，推動開展“訂單式”研發和“投放式”創新，產出和布局更多符合產業需求的高價值專利。



打通專利產業化堵點 促進中小企業成長



由國家知識產權局聯合工業和信息化部、人民銀行等4部門制定的《專利產業化促進中小企業成長計劃實施方案》將於近期印發實施。到2025年底，通過知識產權普惠服務促進中小企業專利產業化能力水平整體提升。



國家知識產權局相關負責人表示，在做好普惠公共服務的基礎上，培育一批樣板企業，通過復制樣板經驗，引領帶動更多中小企業專利產業化水平提升。



國家知識產權局知識產權運用促進司司長王培章介紹，通過支持大中小企業融通發展，鼓勵中小企業充分發揮在產業鏈中的專利技術特長，加快融鏈、入鏈，增強產業鏈供應鏈安全性和韌性。



國家知識產權局相關負責人介紹，目前，專利產業化的困難和堵點是供需雙方缺乏有效對接，供方“說不清”、需方“聽不明”，缺少發明人團隊、轉化服務機構全程跟進服務。



王培章介紹，針對這些問題，方案強調在實施過程中圍繞專利產業化全鏈條，注重發揮公共服務與市場化服務的叠加效應，探索構建供需匹配、精準對接、協同高效、運行順暢的專利產業化服務體系。