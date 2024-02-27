履職盡責　代表委員為高質量發展貢獻務實良策

中評社北京2月27日電／據央視新聞報導，2024年全國兩會召開在即，全國人大代表、全國政協委員們肩負人民賦予的光榮職責，勤履職、建諍言、獻良策，用心用情履職盡責。



全國人大代表、山西國際能源集團水務投資管理有限公司首席工程師李麗麗在污水處理行業工作了15年，從一名基層污水處理工人成長為公司首席工程師。如何推動污水處理行業綠色低碳發展一直是李麗麗關注的內容，2024年全國兩會召開在即，她打算提交一份加快打造綠色低碳污水處理標杆廠的建議，助力污水處理行業高質量發展。



春節假期剛結束，山西省就迎來了一場大範圍降雪天氣，其中，晉中市出現了持續的大雪。李麗麗擔心降雪和低溫會導致生化池裡微生物的活性降低，影響供給企業用戶的再生水水質，趕在高速公路管控前，她從陽泉市趕到晉中市榆次區的這家污水處理廠進行調研。



2023年全國兩會上，李麗麗提出建議，應進一步提升再生水回用率，特別是黃河沿線省份，再生水供水範圍內的工業生產、城市景觀水體、市政雜用等高耗水行業應當首先、足額使用再生水。



2023年9月，李麗麗收到了國家發展改革委的回復。回復中表示，國家將從立法保障、規劃引導、政策支持、加強部門協調、開展節水宣傳等五方面提高再生水利用水平。



2024年1月，山西省發布了《關於加強全省城鎮再生水利用的實施意見》，提出到2027年底，全省城鎮再生水利用率達到30%，黃河流域市、縣（市）力爭達到40%。



政府部門對建議的采納讓李麗麗履職的信心和熱情更高。在近一年的走訪調研中，她也持續向企業宣傳再生水的價值。



除了在山西省的相關企業進行宣傳和調研，李麗麗還去了在污水處理方面具有示範作用的省份學習，探索實現再生水資源循環利用、污水處理行業綠色低碳發展的方法。



這幾天，李麗麗將大家對加快出台綠色低碳污水處理標杆廠，助力污水處理行業綠色低碳、高質量發展的意見進行了整理匯總，將形成建議帶到2024年全國兩會上。



全國人大代表李麗麗表示，中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化，我們要牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念。2024年她將繼續關注這個行業減污降碳、綠色低碳發展。國家2024年提出（到2025年）要建設100座綠色低碳標杆污水處理廠，她希望能夠盡快出台具體的標準，這對整個行業技術改造、新建污水廠綠色低碳發展有重要的推動作用，希望能夠促進污水處理行業節能提效，成為生態治理的利器，實現整個行業的綠色低碳、高效發展。



全國人大代表張瀟：傾聽官兵心聲 貢獻務實良策



東部戰區空軍航空兵某旅飛行員張瀟是我國首批殲擊機女飛行員之一，先後當選第十三屆、第十四屆全國人大代表。作為基層官兵代表，張瀟喜歡在訓練場上摸爬滾打，她認為，在這裡能聽到戰友們最真實的聲音，也希望能夠通過自己認真履職將官兵的心聲帶到全國兩會。



剛剛結束飛行訓練的張瀟回到辦公室整理調研材料，她要為即將到來的全國兩會做準備。2023年，張瀟提出的“將人工智能嵌入訓練和作戰中”建議，得到了全國人大和一線部隊的積極反饋。經過一年的推進與進一步調研，如何讓人工智能與訓練模式匹配度更高，最終更好地服務戰鬥力生成，是張瀟下一步的方向。



全國人大代表、東部戰區空軍航空兵某旅張瀟介紹，他們和基層官兵以及其他軍兵種官兵進行溝通，討論哪個地方需要改正，怎麼改更好，也會有針對性地加入一些細節。



在日常訓練和赴基層調研時，張瀟瞭解到，隨著新機型的不斷升級，更多的飛行員開始關注軟件能否更符合飛行員的操作習慣等問題。為此，張瀟在與多種機型飛行員深入交流的基礎上，圍繞加速飛機軟件系統升級、提高人機一體作戰效能等內容，形成了更務實的建議，並準備把它帶到2024年的全國兩會上。



2024年是張瀟作為全國人大代表履職的第七年，她希望自己在與官兵的日常交流中，能夠提出更有針對性的建議，做好官兵的“代言人”。



全國人大代表、東部戰區空軍航空兵某旅張瀟表示，將在工作和交流當中挖掘出更多大家迫切需要解決的一些事情，能夠為官兵和部隊建設發展提出一些實實在在的建議，加強溝通和交流，做好橋梁。