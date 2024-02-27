泰國推出支持電動汽車新舉措

中評社北京2月27日電／據人民日報報導，泰國近日舉辦2024年度國家電動汽車政策委員會第一次會議，並發布了支持電動卡車、電動公交車等電動商用汽車發展的新舉措，助力泰國盡快實現碳中和目標。根據新舉措，泰國政府將通過稅收減免措施支持符合條件的電動汽車相關企業。自政策正式生效之日起至2025年底，購買在泰國國內生產或組裝的電動商用汽車的企業，可享受車輛實際售價兩倍對應的稅費減免，且不對車輛價格設限；購買進口電動商用汽車的企業，也可享受車輛實際售價1.5倍對應的稅費減免。



“這次頒布的新舉措主要針對電動卡車和電動公交車等大型商用車，鼓勵企業實現淨零排放目標。”泰國投資促進委員會秘書長納立·特薩提拉沙表示，這將進一步加強泰國電動汽車生態系統建設，鞏固泰國作為東南亞電動汽車製造中心的地位。



此次會議批准了一系列支持電動汽車儲能系統建設的投資促進措施，如為符合標準的電池製造企業提供補貼等，以吸引更多擁有先進技術的電池製造商到泰國投資。新舉措還對新一階段電動汽車發展激勵措施進行了補充和調整。例如，將可享受購車補貼的電動汽車範圍擴大至載客量不超過10人的乘用車，對符合條件的電動摩托車也給予補貼等。



泰國現行電動汽車激勵措施於2023年第四季度發布，將為2024—2027年購買電動汽車的消費者提供每輛最高10萬泰銖（1美元約合36泰銖）的購車補貼。為實現2030年電動汽車在泰國汽車產量中占比達30%的目標，根據激勵措施，2024—2025年間，泰國政府將為符合條件的外國汽車製造商減免整車進口關稅和消費稅，同時要求其在泰國本地生產一定數量的電動汽車。泰國媒體預測，2023年至2024年，泰國電動汽車進口量將達17.5萬輛，有望進一步刺激國內電動汽車生產，到2026年底泰國預計將生產35萬至52.5萬輛電動汽車。



泰國近幾年持續推出鼓勵電動汽車發展的舉措並取得一定成效。2023年，泰國純電動汽車新註冊登記量逾7.6萬輛，較2022年的9678輛實現大幅增長；2023年全年泰國各類電動汽車新註冊登記量超10萬輛，同比增長380%。泰國電動汽車協會主席克里斯達·烏塔莫特表示，2024年，泰國電動汽車銷量有望進一步上升，註冊量可能達到15萬輛。



近年來，不少中國車企赴泰投資設廠，中國電動汽車成為泰國消費者的購車新選擇。據統計，2023年，中國品牌電動汽車銷量占據泰國電動汽車市場份額的80%，泰國最受歡迎的3個電動汽車品牌都來自中國，分別是比亞迪、上汽名爵和哪吒汽車。泰國汽車研究院院長江薩表示，近年來，中國電動汽車在泰國市場日益受歡迎，提高了電動汽車的普及程度，到泰投資的中國車企還帶來了電池等配套產業，帶動了電動汽車產業鏈建設，這些都將助力泰國成為東盟領先的電動汽車市場。