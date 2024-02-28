社評：2·14惡性事件凸顯廈金融合緊迫性

大陸海警在廈金海域常態化巡航執法（來源：中國海警公眾號） 中評社香港2月28日電（評論員 束沐）台灣“海巡署”2月14日粗暴執法、追逐碰撞大陸漁船導致2名同胞遇難的惡性事件發生以來，事實逐漸浮出水面，兩岸輿論高度關注並嚴厲質問民進黨當局有無隱瞞，大陸家屬團也在金門與台方據理力爭、追查真相。2·14事件雖是一起突發惡性事件，但這起事件是民進黨八年來“抗中謀獨”路線的必然產物，也反映了兩岸關係結構性矛盾，同時暴露出閩台及廈金融合發展的短板和風險。



去年9月，大陸方面全文發佈《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示范區的意見》（下文簡稱《意見》），提出以通促融、以惠促融、以情促融，便捷閩台人員往來，發揮廈門與金門、福州與馬祖融合發展示范效應等重要目標，是大陸創新國家統一路徑、實踐以融促統的重大政策。《意見》發佈以來，台灣社會樂觀其成，未見顯著干擾或輿論攻擊，反映了島內“要和平、要發展、要交流、要合作”主流民意以及金馬民眾“要融合”的心聲。我們認為，以2·14惡性事件為鑒，要高度重視閩台融合發展的挑戰，積極破解閩台融合深層次難題，推動廈金融合開好局、起好步。



第一，民進黨利用2·14惡性事件離間兩岸同胞情感、塑造金門“抗中前線”敵我意識、破壞閩台融合民意基礎、干擾廈金融合發展進程的政治企圖昭然若揭，需要高度警惕。



2·14惡性事件的根本原因，是民進黨當局為將台單方面劃定的所謂“禁止限制水域”，作為宣揚“兩岸互不隸屬”的“楚河漢界”，進而以高壓粗暴方式對待大陸漁船、漁民，本質是“台獨”分裂勢力發起的一場法律戰。事件發生後，民進黨先是企圖點燃島內“反中”民粹，污衊大陸漁民、侮辱遇難同胞，並策動縱容島內媒體渲染大陸所謂“反台”民意，後是妖魔化大陸海警在廈金海域常態化執法的依法正當行為，向台民眾發起“只要出海就會被抓走”的認知作戰。上述行徑的根本目的，就是盡可能讓台灣民眾畏懼大陸、讓金馬民眾拒斥融合，進而重塑兩岸敵我意識。可見，在貫徹落實《意見》開局階段，“台獨”勢力就利用一場撞船事件挑撥分化兩岸民眾感情，勾連外部勢力介入破壞，妄圖打斷閩台融合進程的政治陰謀，需及時揭露。

