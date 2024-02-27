桃園醫院升格失利　藍委萬美玲批蔡政府報復

陳建仁與台“衛福部長”薛瑞元（左）、台教長潘文忠（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月27日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”萬美玲27日下午於“立法院”質詢時，抨擊了台“衛福部”對部桃（部立桃園醫院）醫學中心升格的失利的結果，認為是對桃園的不公平和懲罰。她表示，桃園地區的民眾都期待桃園醫學中心的升格，但是“衛福部”卻在選前遲遲不公佈，直到選後才宣布桃園醫學中心落馬。她質疑，這是否是因為桃園在“立委”選舉中國民黨六席全上，而遭到“衛福部”和“行政院”的報復。她說，這對桃園醫院的醫師和護理師是一個很大的打擊，也是對桃園市民的不尊重。



萬美玲質詢“行政院長”陳建仁和“衛福部長”薛瑞元時，表達了對桃園醫療資源不足的關切和不滿。她指出，桃園的平均床數在六都中倒數第五，每萬人口只有27.5張一般病床和2.68張加護病床，而且桃園人口持續增加，導致病床供不應求，護理人員也嚴重不足。她認為，這是一個影響全台人民健康的嚴重問題。



萬美玲還提到，桃園醫院目前正在興建第二醫療大樓，預計增加400床的病床和其他醫療設施，但是經費卻非常吃緊。她說，桃園醫院的總預算是85億元（新台幣），其中53億元是自償性經費，需要醫院自籌，而非自償的20億元和醫療儀器的5億元則由“中央”工建計劃支應。她質疑，醫院如何能夠籌得這麼多錢，而且還要負擔新屋分院和急症中心等其他工程的費用。她說，桃園醫院現在要拿出40億元的積蓄，還要再貸款40億元，這對醫院的財務是一個很大的壓力。她呼籲，“中央”應該要給予桃園醫院更多的補助和協助，讓桃園醫療能夠順利升級。



陳建仁回應了萬美玲的質詢，解釋了自償性經費的意義和原則。他說，自償性經費是指醫院擴增後，可以透過收入來償還的部分，這是“衛福部”開醫院的通則，不是針對桃園醫院的特例。他說，每一個醫院都是這樣，而且都能夠達到治常性的目標，例如旗山醫院和台北醫院等。他強調，“中央”對各地醫院是一視同仁，也知道桃園很重要，所以才會合併兩個醫院。他表示，桃園醫院不用擔心自償性經費的問題，也不需要萬美玲替他們擔心。



薛瑞元也承諾，“衛福部”會全力協助桃園醫院的工程和醫療升級。