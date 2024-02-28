游顥：韓國瑜接掌民主基金會有助兩岸和平

國民黨南投縣“立委”游顥。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月28日電（記者 方敬為）“台灣民主基金會”3月改選董事長，慣例由“立法院長”擔任，但民進黨對國民黨院長韓國瑜表示疑慮，基金會恐成“親中工具”。國民黨前主席洪秀柱子弟兵、南投縣“立委”游顥接受中評社訪問表示，綠營只會操作抗中牟取政治紅利，連基金會都不放過，讓台灣陷入戰爭險境，近期金廈水域情勢升高即為例證，由韓出任董座，有助兩岸和平，才是人民之福。



具有半官方色彩的“台灣民主基金會”，每年都能獲得“外交部”挹注逾新台幣1.5億元預算來推廣國際交流，按照往例，董事長一職都是由“立法院長”擔任，基金會今年3月將進行董事會改選，卻傳出民進黨方面醞釀擋下韓國瑜，由於民進黨在17席董事中至少掌握9票，韓國瑜能否順利就任，各界關注。



國民黨內被視為洪秀柱人馬的游顥27日出席“信義鄉原民運動會”開幕式，針對綠營可能杯葛韓國瑜出任“民主基金會”董事長受訪表示，“民主基金會”董座慣例就是由“立法院長”擔任，民進黨若要出手破壞慣例，就是“打著民主之名行破壞民主之實”，國民黨全體“立法委員”不會坐視不管。



游顥指出，“民主基金會”最初成立的目的，就是為了擴展台灣的“外交”空間，而維持友善的兩岸關係，正是促進台灣對外關係的策略之一，但在民進黨主政之下，“民主基金會”變質成“抗中機構”，儼然失焦，他呼籲民進黨若自詡為民主進步黨，應秉持守護民主精神，勿破壞慣例，打壓韓國瑜接任基金會董事長。

