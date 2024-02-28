召委選舉將登場　游顥：藍白長遠有合作必要

國民黨南投縣“立委”游顥。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月28日電（記者 方敬為）中國國民黨“立法院”黨團25日舉辦共識營，表決通過禮讓台灣民眾黨1席召委，引發藍營內部意見分歧。南投縣國民黨新科“立委”游顥接受中評社訪問表示，國民黨與民眾黨都是在野陣營，放大格局，長遠來看，仍然有合作必要，藍白可以從“立院”合作先建立互信基礎，這對於後續整合在野陣線，制衡民進黨有正面效果。藍營有三分之二委員同意禮讓。



藍委日前在花蓮舉辦共識營，閉門討論優先法案、召委選舉合作等事宜，眾藍委表決通過禮讓民眾黨1席召委，且據了解，票數領先不少，不過司法法制委員會不在考慮禮讓的範圍。但相關消息一出，黨內看法兩極，部分委員甚至接到支持者抗議電話。



針對藍營禮讓白營一席召委引發爭議，游顥27日出席南投縣信義鄉2024全鄉運動會開幕式受訪表示，他個人是同意的，因為長遠來看，國民黨與民眾黨“交好總比交惡佳”，從2024大選結果來看，有六成的選民會樂見藍白結盟制衡民進黨，國民黨不要忘了，現在畢竟是屬於在野角色，當然要設法團結在野力量，從“立法院”召委的合作遞出橄欖枝，會是不錯的辦法。



游顥為國民黨前主席洪秀柱子弟兵。他表示，民眾黨在大選中已展現程度上的影響力，國民黨身為“立法院”最大黨，基於尊重非綠選民，整合在野力量抗衡民進黨的出發點，藍營禮讓一席召委給白營非壞事，藍白都是在野黨，也要學習如互動與相處，這樣子才能夠在目前民進黨的執政的大環境情況之下，扮演好稱職的督促者，也對未來建立起藍白互信有所幫助，可望避免2024大選的局面再次上演。



游顥說，禮讓一席召委給民眾黨的想法，國民黨至少有三分之二的委員認同，並覺得可行，無論民眾黨如何決定，至少國民黨先拿出善意，總比先設下一個防線，影響藍白合作氣氛來得好。

