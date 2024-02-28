李振廣語中評：未來對台工作將更加主動進取

北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣（中評社資料照） 中評社北京2月28日電（記者 李子寧）2024年對台工作會議日前在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧並講話。北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣接受了中評社記者採訪就此進行解讀，他表示，會議中提出的“進一步掌握戰略主動”，顯示出大陸今年在對台工作中會有更加進取的動作，另外也會更加注重“同向發力”，提升工作成效。



李振廣表示，大家都知道隨著大陸實力的不斷增強，統一的“天平”其實一直在向有利於大陸這邊傾斜，特別是這幾年來，大陸在兩岸關係上的主動權和主導權更加明確，此次對台工作會議中王滬寧主席提到“進一步掌握祖國完全統一的戰略主動”，這是很重要的一句話，意味著從今年開始在對台工作方面，會展示出我們主動工作、主動推進、主動引導和主動控局的一面。



關於會議中提出要“提升對台工作合力”，李振廣認為，對台工作一直是一個由黨中央統一部署領導的戰略舉措，在當前的新形勢之下更是需要各方面進行配合，所以為了祖國統一這個共同的目標，大家要貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略，向中央對台工作要求看齊，相互配合，積極推動，形成一個強大的合力，相信對台工作也會取得“事半功倍”的效果。

