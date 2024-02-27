美國月球著陸器將“失聯”　或提前結束任務

中評社香港2月27日電／美國私營企業“直覺機器”公司26日表示，預計飛行控制團隊與月球著陸器“奧德修斯”的通信將在當地時間27日結束。美國媒體報導稱，屆時這標誌著“奧德修斯”此次登月任務提前終結。



“直覺機器”公司研發的“奧德修斯”于美國東部時間22日18時23分（北京時間23日7時23分）在月球著陸。該公司23日表示，“奧德修斯”在月球著陸時側翻，但此後著陸器的遙測儀器和太陽能充電板運行正常，能夠將數據傳輸回位於休斯敦的任務控制中心。



新華社報導，該公司26日在社交媒體X上表示，目前著陸器仍與飛行控制團隊保持通信，但通信會在27日上午結束。飛行控制團隊將繼續收集著陸器數據，直到其太陽能電池板不再暴露在光線下。



媒體報導稱，由於著陸時側翻，“奧德修斯” 的太陽能板和天線並未完全按計劃展開，導致其供電和通信能力受到限制。“奧德修斯”此次在月球上的任務期縮短了，原來美國航天局及其他商業用戶預期的時長是7到10天。



“直覺機器”公司稱，“奧德修斯”在接到飛行控制團隊的指令要求後發回了圖像。其著陸的馬拉佩特A著陸點是迄今著陸器能夠在月球降落並能與地面團隊保持通信的最南端。“奧德修斯”降落過程中，其傳感器檢測到目標著陸區域有一些永久陰影區，可能蘊藏豐富的資源，包括未來探月能夠利用的水冰。



本月15日，“奧德修斯”搭乘美國太空探索技術公司的“獵鷹9”火箭從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射升空。“奧德修斯”著陸器是一個六邊形柱體，高4米，寬1.57米，有6個著陸腿。據美國航天局介紹，此次任務目標包括研究著陸器的發動機羽流與月球表面的相互作用、射電天文學、太空天氣與月球表面的相互作用、著陸器精準著陸技術及通信和導航能力等。