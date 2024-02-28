2月27日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京2月28日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧2月27日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是問答全文：



《中國日報》記者：昨天，聯合國人權理事會第55屆會議開幕。當前形勢下，中方如何看待人權理事會作用？此次參會有何考慮？我們注意到，王毅外長在人權理事會高級別會議上發表了講話。請問發言人能否介紹有關情況？



毛寧：人權理事會是聯合國討論人權問題的核心平台。當前國際形勢動蕩加劇，危機衝突此起彼伏，全球人權治理赤字更加嚴重，亟需各方凝聚共識，加強團結合作。中方一貫高度重視人權理事會工作，將積極參與本屆人權理事會各項議題的討論，推動各方就人權問題開展建設性對話與合作，使全球人權治理朝著更加公平公正合理包容的方向發展。



王毅外長以視頻方式出席會議並發表講話。他指出，保護和促進人權是全人類共同事業。公正平等、切實有效地保護每個民族、每個人的人權，是國際社會的共同責任。要堅持人民至上，把維護人民利益作為人權事業的出發點和落腳點，把人的生存權、發展權放到更加突出和緊迫的位置。反對打著人權幌子干涉別國內政、遏制別國發展。要堅持開放包容，尊重世界文明多樣性，尊重各國自主選擇人權發展道路，不能將自己的價值觀和發展模式強加於人。要堅持合作共贏，倡導對話凝聚共識，交流增進互鑒，以安全守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權，妥善處理好人工智能與人權等新問題。聯合國人權機構應當公正客觀開展工作，應當成為各方建設性交流與合作的平台，而不是搞集團政治、陣營對抗的戰場。



王毅外長強調，中國正在將現代化建設成果更多、更公平地惠及全體人民，不斷提升人權保障的水平。我們將始終把自身命運同世界各國人民命運聯繫在一起，積極弘揚全人類共同價值，與各方攜手推動構建人類命運共同體，為世界人權事業健康發展作出新的貢獻。



瑞典電視台記者：瑞典即將加入北約，這將對中瑞關係有何影響？



毛寧：在歐洲安全問題上，中方希望各方堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，本著安全不可分割原則，在尊重彼此合理安全關切基礎上，通過對話協商，構建起均衡、有效、可持續的安全框架，實現地區和平與長治久安。