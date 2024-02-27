中國將在南極鑽探麒麟冰下湖

中評社香港2月27日電／記者從自然資源部中國極地研究中心獲悉，中國將在南極鑽探一個冰下湖，正在開展的中國第40次南極考察中，內陸考察隊員已成功進行實地探路。



新華社報導，據中國極地研究中心極地冰雪與氣候變化研究所研究員姜蘇介紹，這個冰下湖位於東南極內陸冰蓋伊麗莎白公主地區域，深埋在冰蓋下方超過3600米，距離中國南極泰山站120千米。2022年，中國正式將這個形似“麒麟靜臥”的冰下湖命名為“麒麟冰下湖”，現已被南極研究科學委員會（SCAR）收錄。



2015年以來，中國“雪鷹601”固定翼飛機對伊麗莎白公主地區域進行了多次航空調查，根據航空地球物理數據，初步反演出麒麟冰下湖的三維結構：湖面長度42千米，湖面面積370平方千米，最大水深200米，沉積物最大厚度大於300米。



據介紹，在中國第40次南極考察期間，南極內陸考察隊員根據中國高分辨率衞星遙感影像選取的進出湖區安全路線，進行了實地勘探，首次成功進入麒麟冰下湖區域，並開展了多項冰下湖鑽探選址調查工作，為後續冰下湖科學鑽探進行前期準備。



南極冰下湖長期被冰蓋所覆蓋，具有獨特的高壓、低溫、低營養和黑暗環境條件，提供了獨一無二的生物進化、地球氣候變化以及南極冰蓋的演變信息。科學鑽探是獲取冰下湖實物樣品的唯一手段。2012年以來，美國、英國、俄羅斯先後開展了南極冰下湖鑽探，有3個冰下湖取得鑽探樣品，取得的成果展現出令人矚目的科學前景。



“麒麟冰下湖是迄今發現的南極第二大埋深湖，而且位於東南極內陸冰蓋穩定區，擁有超過至少300萬年以上與外界隔絕的發育歷史，是開展冰下湖與冰下生命探測的理想研究對象。”姜蘇說。



目前，中國的“南極伊麗莎白公主地冰下湖與冰下生命探測”項目已納入國家重點研發計劃。中國極地研究中心將與中國地質大學（北京）、吉林大學等多家科研單位緊密合作，在突破3000米級冰下湖潔淨可回收式鑽探、原位探測與潔淨取樣、低溫環境微生物樣品現場處理、鑽探過程微生物污染監控、鑽探保障支撐等多項關鍵技術的基礎上，正式開展南極麒麟冰下湖的科學鑽探工程。