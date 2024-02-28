馬介欽答中評：營商盼安定 現是立法好時機

香港中華廠商聯合會常務副會長馬介欽 中評社香港2月28日電（記者 盧哲）香港特區政府正就基本法23條立法進行公眾諮詢，諮詢期至2月28日。香港中華廠商聯合會常務副會長馬介欽接受中評社記者訪問時表示，營商最重要的是社會安定，安定才能繁榮。他強調，自己所接觸的商家、社團機構和個人絕大部分都讚成立法，認為現時是立法的好時機。另外，馬介欽認為，應加快引進勞工促進行業發展，長遠來說看好香港經濟和未來發展。



馬介欽接受中評社記者訪問時表示，23條是應該、一定要立法的。“過去沒有相關的法律，國安方面就有很多漏洞被不懷好意的外部勢力借題發揮。” 馬介欽說，“我認為23條在香港的法治基礎已經非常好，相信政府一定會將其完善出來。這對我們營商非常重要。因為我們做生意，最重要就是希望環境穩定，安定，安定才可以繁榮。”馬介欽說，23條立法對於奉公守法的商家來說，“衹有歡迎、不會有意見的”，因為“商家營商不會搞違法的事。”



馬介欽同時還兼任香港潮屬社團總會常務副主席、香港汕頭社團總會監事長，他說，在社團和地區方面，“以我所知，90%以上的社團機構都是支持23條立法的。2019年‘修例風波’搞得大家都做不了生意，做不了工作，大家記憶猶新。所以我認識的社團也好，朋友也好，個個都讚成立法。現在是立法的好的時機。”



馬介欽表示，希望今年一定要把23條立法做好。“咨詢期就要到了，就要進入立法程序，我相信香港會更加安定。”



另一方面，除了營造穩定、安定的營商環境，馬介欽認為香港現在的經濟環境是比較低迷的。“我認為港府要加快引進勞工。因為香港現時各行各業都缺人手，經濟要發展人手不夠怎麼發展呢？” 馬介欽強調，香港背靠祖國，面向國際，有國家做堅強的後盾，雖然暫時經濟不好，但已在谷底反彈，“看到國家也在經濟方面下了很多功夫，相信慢慢的經濟會有改善。”



馬介欽認為，如果財政預算案有好的政策，相信能加快經濟復甦。“總體我是看好香港的經濟環境和未來發展的。”



