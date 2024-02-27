金門漁船事件　管碧玲強調與陸方協商未破裂

陳建仁與海委會主委管碧玲接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月27日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”呂玉玲27日下午於“立法院”質詢時，質詢“行政院長”陳建仁和“海委會”主委管碧玲，要求釐清大陸漁船因與海巡船碰撞，導致翻覆事實真相，並關心兩岸關係和海域安全的影響。“海委會”主委管碧玲表示，案情正在檢察官偵辦，不適合透過溝通協調，並強調與陸方協商並未破裂，也不樂見政治連結，並表示“海巡署”有能力應對“任何國家”的船隻進入台灣海域，都會進行廣播驅離。



2月14日，一艘大陸漁船在金門海域被台灣“海巡署”要求檢查，但拒檢並逃逸，期間與“海巡署”船隻發生碰撞。2月20日，“海巡署”表示，大陸漁船艇因拒檢而碰撞，導致翻覆，造成兩名大陸漁民罹難。這起事件引發了兩岸關係的緊張，也牽動了台灣民眾的關注。



呂玉玲在“立法院”質詢時，要求釐清事實真相，並關心兩岸關係和海域安全的影響。呂玉玲指出，由於現場沒有影像紀錄，各方的說法不一，無法還原真相，也無法解決問題。她還表示，目前罹難者家屬希望將遺體和船隻送回大陸，但“海巡署”無法接受，而大陸方面則宣布要在金門海域巡弋，這將限縮台灣漁民的權益，也將威脅台灣的安全。



“行政院長”陳建仁回應，已請相關的專家小組進行鑑定，並認為沒有影像不代表不能鑑定。他表示，不需要影像才能判斷事實。他也呼籲大家要有耐心，等待鑑定結果出來。



“海委會”主委管碧玲回應，案情正在檢察官偵辦，不適合透過溝通協調，並強調協商並未破裂，還在繼續進行。她也表示，不樂見這件事情被做成政治的連結，也不宜在這個時候討論兩岸關係的長遠發展。她還表示，“海巡署”有能力應對“任何國家”的船隻進入台灣海域，只要有一艘船隻進來，就會派船出去應對，並廣播警告，堅守海域的安全。