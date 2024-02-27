陳以信批綠卡韓國瑜接民主基金會董座三大錯

台灣民主基金會外觀一隅。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電／台官方捐助設立的台灣民主基金會3月改組，董事長依往例由“立法院長”出任，傳出民進黨內有人不想讓中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜接任。對此，前中國國民黨“立委”、該基金會董事陳以信今天在臉書發文指出，若果真如此，民進黨就犯三大錯誤。



陳以信說，章程本就規定，由官方代表最高職務的“立法院長”擔任董事長，且歷經三任院長兼任董事長已成慣例，喊話民進黨“不應在董事會內亂搞”。



台灣民主基金會創立於2002年，依照慣例向來由“立法院長”兼任董事長，預計今年3月將改組由“立法院長”韓國瑜接任董事長，不過傳出綠營掌握的大多數董事可能“卡韓”，甚至傳出有前黨政高層表示“慣例不是絕對的”，民主基金會的組織章程沒有明定董事長由“立法院長”擔任，使得人事案可能出現變數。



陳以信臉書全文:



最近媒體傳出民進黨內有人，不想讓韓國瑜院長接台灣民主基金會董事長，如果真如此民進黨就犯以下三大錯：



第一、違反章程精神



根據捐助暨組織章程第八條第二項，董事人選規定“立法院院長”、“總統府”秘書長、“外交部長”為本會當然董事”，而且但書規定三人“應於交卸職務後解職，由繼任者自動遞補”，雖然第九條寫董事長應由董事會選舉，但由官方代表最高職務的“立法院長”擔任董事長，就是原始捐助章程的設置精神無庸置疑，因此讓韓國瑜接董事長，就是符合章程精神行事而已。



第二、違反基金會慣例

