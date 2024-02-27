睽違八年站上質詢台　蔡其昌鎖定盧秀燕攻擊

綠委蔡其昌睽違八年，再度站上質詢台。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）台中市府將標售13、14期重劃區抵費地，過去八年擔任“立法院副院長”的民進黨“立委”蔡其昌，今天下午睽違8年再站上質詢台，就鎖定中國國民黨台中市長盧秀燕攻擊，猛轟台中市府預計變賣超過新台幣200億元的土地，抨擊盧賣地金額破紀錄，地價屢創新高，社宅的規劃興建卻龜速，是“賣土地的巨人，蓋社宅的侏儒”。



“行政院長”陳建仁今天率領“內閣”官員赴“立法院”繼續進行施政報告並備質詢，他下午面對蔡其昌的質詢時，一上備詢台便對著蔡說“都沒有被你質詢過”，蔡其昌也笑著說“我坐在上面8年，都已經快忘了站在這裡的感覺，今天讓我有機會回味一下”。



蔡其昌接著指出，台中市政府預計又要開始賣土地，也看到“內政部”發文請中市府別變賣土地，但稍早中市府發布新聞，白話文就是不鳥“中央”、堅持賣地，雖然賣地也不是什麼新鮮事，但如果中市府把全部土地賣掉，而不願意保留下來興建社會住宅，僅靠“中央政府”在台中興建社會住宅，那台中市民及所有年輕朋友所期待的居住正義，將遙遙無期。



蔡其昌指出，縣市合併後歷任市長，前市長胡志強賣了234億的土地、林佳龍賣了75.5億的土地，而盧秀燕執政以來，至今已標售504億的土地。



蔡其昌話鋒一轉指出，可回頭看社宅興建的狀況，林佳龍市長規劃興建5278戶，林盧交接期大約1200多戶，但換盧秀燕執政只規劃興建1811戶，抨擊盧秀燕是賣土地的巨人，蓋社宅的侏儒，“中央政府”對於台中市的社會住宅興建目標數僅一萬四千戶的標準過低，要求“中央”必須提高台中市社會住宅的興建數量，至少應該要達到五萬戶。



陳建仁則回應說，當時是因為蔡政府8年規劃20萬戶社宅，但那是過去8年，未來為年輕人跟中低收入戶著想，坦言社宅應該要4至5倍以上才夠。