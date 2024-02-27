秦剛辭去全國人大代表職務

中評社北京2月27日電／全國人民代表大會常務委員會公告〔十四屆〕第三號



上海市第十六屆人大常委會第十一次會議補選黃莉新為第十四屆全國人民代表大會代表。第十四屆全國人民代表大會常務委員會第八次會議根據代表資格審查委員會提出的報告，確認黃莉新的代表資格有效。



黑龍江省人大常委會決定罷免王一新、孫飆的第十四屆全國人民代表大會代表職務。湖南省人大常委會決定罷免胡建文、雷冬竹的第十四屆全國人民代表大會代表職務。廣東省人大常委會決定罷免朱宏的第十四屆全國人民代表大會代表職務。貴州省人大常委會決定罷免安九熊的第十四屆全國人民代表大會代表職務。陸軍軍人代表大會決定罷免李志忠的第十四屆全國人民代表大會代表職務。廣東省人大常委會決定接受黃家武辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。天津市人大常委會決定接受秦剛辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。湖北省人大常委會決定接受馮傑鴻辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。廣西壯族自治區人大常委會決定接受陸偉偉辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的有關規定，王一新、孫飆、胡建文、雷冬竹、朱宏、安九熊、李志忠、黃家武、秦剛、馮傑鴻、陸偉偉的代表資格終止。



截至目前，第十四屆全國人民代表大會實有代表2956人。



特此公告。



全國人民代表大會常務委員會

2024年2月27日

