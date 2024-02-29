施榮恆答中評：香港推廣產業具專業及創意優勢

香港中華廠商聯合會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月29日電（記者 盧哲）中華廠商聯合會近日表示，今年將至少舉辦五個展會。香港中華廠商聯合會（廠商會）副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆接受中評社記者專訪時表示，雖然現時在內地舉辦展會成本不低，但仍希望將香港產品打入內地市場。他指出，香港在展會、產業推廣等方面依然擁有特殊的優勢，香港業界有創意、專業性較強，與內地加強合作可相互成就，把相關產業做得更大更強。



據介紹，今年廠商會舉辦的展會，“頭炮”是3月在澳門舉行的工展會。同時，廠商會正計劃今年8至9月在天津俗稱“金街”的天津和平路步行街舉辦展會推廣香港品牌產品，推廣香港工展會特色產品。



施榮恆接受中評社記者專訪時說，廠商會對於在內地的展會，“很想搞，但是有很多要談，因為現在在內地搞展會比之前困難，很多產品入口的渠道要談。”



施榮恆對中評社記者解釋說，因為現在國家對各種產品的要求標準提高了很多，跟以前不一樣了。“比方說，以前我們辦內地展覽的時候，很多保健品可能還並不是一定要藥監局審批，但現在跟以前不一樣了。因為國家對老百姓要吃進口的東西是要求很高的，所以我們現在要跟當地的政府探討，有沒有一些綠色的通道可以給我們，怎麼樣可以讓一部分——不是說很多數量，只是一小部分的、某一定數量的產品，讓我們在那邊類似試驗性的銷售。讓大家試試口味等等。”



施榮恆表示，現在在內地舉辦展會成本不低，但最重要還是希望將香港產品打入內地市場，因此希望可向內地爭取為香港產品進入內地建立“綠色通道”，希望展會期間能有特別安排准許有關產品在當地銷售。