梁兆賢答中評：冀在北部都會區打造香港品牌

香港中華廠商聯合會副會長梁兆賢 中評社香港2月29日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會副會長梁兆賢近日接受中評社記者訪問時表示，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍來港考察調研，體現中央對香港的關心與重視。梁兆賢表示，香港廠商很希望能進一步開拓內地市場，期待國家能出台更多有利政策；希望在北部都會區找到香港的新定位和價值，發展出香港產業品牌，打造粵港澳大灣區的高質量發展高地。



在談到香港現時經濟環境時，梁兆賢對中評社記者表示，對新一年香港經濟持審慎態度，希望隨著社會復常，各行業能恢復正常運作。“但畢竟外部環境複雜，相信仍然需要有新的經濟舉措應對。”



梁兆賢提到，夏主任近日來港考察調研，行程緊密，體現中央對香港的關心與重視。“我們也希望國家能出台更多政策幫助香港及香港廠商。”梁兆賢說，廠商會的很多會員都在內地設廠，對內地的營商環境也非常的關注。“港商現時做外貿的環境比較困難，包括人員招聘遇到困難、出口訂單尤其是歐美方面不算非常暢旺、內地營商成本也不低，面對很大競爭。”同時，港商也很希望能夠開拓內地市場，希望產品能夠更順暢地進入內地。“全國兩會即將召開，我們也聽了很多會員的需求，會通過不同渠道反映，希望能爭取到較為寬鬆的政策或優惠待遇、便利措施。”



另一方面，梁兆賢表示，香港廠商對香港北部都會區的發展寄予厚望。“希望國家能多給資源，將北部都會區打造成粵港澳大灣區高質量發展的一個高地。”梁兆賢說，“我們對此有很大的期望，也相信是未來我們能夠多做一些、有所作為的地方。”



梁兆賢表示，北部都會區的發展需要重視定位、產業、人才政策等，人員通關流動也非常重要。“通勤流動需要方便，方便才能吸引人才。人才是發展中最重要的。”梁兆賢表示，希望在北部都會區能夠發展食品加工、醫療健康、生物科技等產業，做成香港的品牌產業，在區內找到香港的新定位和價值，配合國家的發展。